به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، رابرت فیکو، نخست‌وزیر اسلواکی پس از دیدار با نخست‌وزیر بلغارستان در صوفیه به خبرنگاران گفت: اگر کسی پیشنهاد درخشان دیگری برای ادامه جنگ اوکراین ارائه دهد، اسلواکی موافقت نخواهد کرد زیرا این بحران راه حل نظامی ندارد.

وی تاکید کرد: اسلواکی می‌داند که در سال ۲۰۱۴ چه اتفاقی افتاد، در اودسا چه گذشت و دلایل این جنگ چه بود.

با وجود عضویت براتیسلاوا در اتحادیه اروپا و ناتو، اسلواکی حتی پس از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، از سیاست های این دو نهاد فاصله گرفته است.

رابرت فیکو که در سال ۲۰۲۳ بار دیگر به قدرت رسید، از منتقدان کمک‌های نظامی به اوکراین و تحریم‌های ضدروسی بوده و همواره بر ضرورت مذاکره با مسکو تأکید کرده است.

فیکو در مه ۲۰۲۵ نیز به‌عنوان تنها رهبر عضو اتحادیه اروپا در مراسم روز پیروزی در مسکو شرکت کرد و خواستار گفت‌وگو با روسیه شد.