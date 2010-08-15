خدایا حلاوت و شیرینی ذکرت را به من بچشان

دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان

اَللّهُمَّ قَوِّنی فیهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِکَ

وَ اَذِقنی فیهِ حَلاوَةِ ذِکْرِکَ

وَ اَوْزِعْنی فیهِ لِأداءِ شُکْرِکَ بِکَرَمِکَ

وَ احْفَظْنی فیهِ بِحِفظِکَ و َسَتْرِکَ

یا اَبصَرَ النّاظِرینَ .

خدایا مرا در این روز برای اقامه و انجام فرمانت قوت بخش

و حلاوت و شیرینی ذکرت را به من بچشان

و برای ادای شکر خود به کرمت مهیا ساز

و در این روز به حفظ و پرده پوشی مرا از گناه محفوظ دار

ای بصیرترین بینایان عالم

شرح مختصری بر دعای روز چهارم رمضان

در دعای روز چهارم روزه دار توفیق اقامه و انجام فرامین خداوند متعال، ذکر پیوسته خالق، شکرگزاری برای نعمتهای بیشمار خالق و حفاظت از گناه را خواستار است .

یاد و ذکر خدا

بی شک یکی از بهترین راههای ارتباط با خالق هستی، ذکر و یاد معبود بی همتا اقامه نماز است . در کنار نماز راز و نیاز با خداوند نیز ارتباطی خالصانه و بی واسطه با معبود هستی بخش است .

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِی لِلصَّلَاةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ . اى کسانى که ایمان آورده‏اید چون براى نماز جمعه ندا در داده شد به سوى ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را واگذارید اگر بدانید این براى شما بهتر است .(سوره جمعه، آیه 9)

فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ وَاشْکُرُواْ لِی وَلاَ تَکْفُرُونِ. پس مرا یاد کنید [تا] شما را یاد کنم و شکرانه‏ام را به جاى آرید و با من ناسپاسى نکنید .( سوره بقره، آیه 152)

امام على (ع) : اَلذِّکرُ یونِسُ اللُّبَّ وَیُنیرُ القَلبَ وَیَستَنزِلُ الرَّحمَةَ. یاد خدا عقل را آرامش مى دهد، دل را روشن مى کند و رحمت او را فرود مى آورد. (غررالحکم، ج2، ص66، ح1858)

شکرگزاری

شکرگزاری بابت نعمتهای بیکران و بیشماری در اختیار ما انسانها قرار گرفته نوعی قدرشناسی بوده و ثابت می کنیم از این نعمتها آگاهیم و قدر آنها و همینطور خالق آنها را بخوبی می دانیم.

انسان شکرگزار در واقع به آنچه به او تعلق گرفته قانع بوده و با اینکار خود، نعمتهایش را افزایش می دهد، همانطور که گفته می شود : شکر نعمت، نعمتت افزون کند/ کفر، نعمت از کفت بیرون کند.

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُلُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَاشْکُرُواْ لِلّهِ إِن کُنتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ . اى کسانى که ایمان آورده‏اید از نعمتهاى پاکیزه‏اى که روزى شما کرده‏ایم بخورید و اگر تنها او را مى‏پرستید خدا را شکر کنید .(سوره بقره، آیه 172)

فَکُلُواْ مِمَّا رَزَقَکُمُ اللّهُ حَلالًا طَیِّبًا وَاشْکُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن کُنتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ. پس از آنچه خدا شما را روزى کرده است‏حلال [و] پاکیزه بخورید و نعمت‏خدا را اگر تنها او را مى‏پرستید شکر گزارید .( سوره نحل، آیه 114)