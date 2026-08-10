به گزارش خبرنگار مهر، لیگ ملتهای ۲۰۲۶ برای والیبال ایران آنطور که انتظار میرفت پیش نرفت. تیم ملی در پایان مرحله مقدماتی با سه پیروزی و ۹ شکست و ۱۱ امتیاز در جایگاه پانزدهم قرار گرفت؛ نتیجهای که فاصله قابل توجهی با تیمهای مدعی نشان داد و باعث شد انتقادها از عملکرد تیم ملی و کادر فنی افزایش پیدا کند. با این حال، در میان نتایج نهچندان خوب ایران، یک مسابقه تصویر متفاوتی از تیم ملی نشان داد؛ دیدار برابر ژاپن در هفته دوم لیگ ملتها.
ایران در آن مسابقه دو ست نخست را واگذار کرد، اما از ست سوم شرایط کاملاً تغییر کرد. شاگردان روبرتو پیاتزا با برگشت به بازی، دو ست پیاپی را از ژاپن گرفتند و کار را به ست پنجم کشاندند. در نهایت ژاپن با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید، اما مسابقه نشان داد فاصله دو تیم آنقدر که جدول و رنکینگ نشان میدهد زیاد نیست. این مسابقه حالا در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ چراکه کمتر از دو ماه بعد، ایران و ژاپن در مهمترین رقابت والیبال آسیا دوباره مقابل یکدیگر قرار میگیرند؛ این بار در شرایطی که نتیجه مسابقه میتواند فراتر از یک برد و باخت معمولی باشد.
ژاپن در سالهای اخیر به قدرت اول والیبال آسیا تبدیل شده و عملکردش در لیگ ملتهای امسال نیز این موضوع را تأیید کرد. این تیم مرحله مقدماتی لیگ ملتها را با ۱۲ پیروزی از ۱۲ مسابقه و ۳۰ امتیاز به پایان رساند و در صدر جدول قرار گرفت. در مقابل، ایران با قرار گرفتن در رده پانزدهم لیگ ملتها، شرایط متفاوتی داشت. تیم ملی در طول این مسابقات فراز و نشیب زیادی داشت و همین مسئله باعث شد جایگاهش در ردهبندی جهانی نیز تحت فشار قرار بگیرد و پس از یک دهه ایران در جایگاه نوزدهم قرار گرفت.
فاصلهای که نباید بزرگتر از واقعیت دیده شود
با وجود نتایج لیگ ملتهای ۲۰۲۶ والیبال، مسابقه ایران و ژاپن یک نکته مهم را برای کادر فنی روشن کرد؛ ژاپن شکستناپذیر نیست. ایران در آن دیدار پس از عقب افتادن ۲ بر صفر، توانست مسابقه را به تساوی بکشاند و حتی در ست چهارم در امتیازات پایانی برتری خود را حفظ کند. در نهایت ژاپنیها در ست پنجم ۱۵ بر ۱۲ پیروز شدند و مسابقه را به سود خود تمام کردند. بنابراین اگر تیم ملی بتواند از اشتباهات گذشته درس بگیرد و با ترکیب کاملتر و آمادهتری وارد مسابقات قهرمانی آسیا شود، نمیتوان از پیش ژاپن را قهرمان دانست. این موضوع بهخصوص از آن جهت اهمیت دارد که ایران برای قهرمانی آسیا تنها به دنبال یک مدال نیست. این مسابقات یکی از مهمترین ایستگاههای مسیر المپیک لسآنجلس محسوب میشود.
یک قهرمانی، یک بلیت المپیک
مسابقات قهرمانی مردان آسیا کمتر از یک ماه دیگر در ژاپن برگزار خواهد شد و ۱۲ تیم در آن حضور دارند. ایران، ژاپن، چین، کرهجنوبی، استرالیا و چند تیم دیگر برای رسیدن به عنوان قهرمانی رقابت میکنند. اهمیت این مسابقات با تغییر سیستم انتخابی المپیک ۲۰۲۸ بیشتر شده است. طبق ساختار جدید، ۱۲ تیم مسابقات المپیک از چهار مسیر مشخص میشوند: آمریکا بهعنوان میزبان، پنج قهرمان قارهای سال ۲۰۲۶، سه تیم برتر رقابتهای جهانی ۲۰۲۷ که هنوز سهمیه نگرفتهاند و در نهایت سه تیم برتر رنکینگ جهانی پس از مرحله مقدماتی لیگ ملتهای ۲۰۲۸ که سهمیه نداشته باشند.
در چنین شرایطی، قهرمانی آسیا برای ایران بهترین و کمدردسرترین مسیر است. اگر تیم ملی در ژاپن به مدال طلا برسد، سهمیه المپیک را بدون نیاز به انتظار برای نتایج جام جهانی ۲۰۲۷ یا محاسبات پیچیده رنکینگ به دست خواهد آورد. البته قهرمانی آسیا تنها اهمیت این رقابت نیست. بهترین تیمهای واجد شرایط قاره نیز میتوانند سهمیه حضور در رقابتهای جهانی ۲۰۲۷ را به دست آورند و مسابقات قارهای علاوه بر تعیین مسیر سهمیهها، روی رنکینگ جهانی نیز اثر میگذارند. به همین دلیل، حتی اگر ایران به قهرمانی نرسد، عملکرد این تیم در ژاپن میتواند برای ادامه مسیر دو ساله تا المپیک اهمیت زیادی داشته باشد.
رنکینگ؛ نگرانی دیگری برای ایران
یکی از مشکلات فعلی والیبال ایران، جایگاه این تیم در ردهبندی جهانی است. ایران که در سالهای گذشته بارها در جمع تیمهای برتر جهان قرار داشت،ولی حالا با قرار گرفتن در رنکینگ نوزدهم فدراسیون جهانی، فاصله محسوسی با جایگاه مطلوب خود دارد و نتایج ضعیف در لیگ ملتها نیز شرایط را بهتر نکرده است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم یکی از سه سهمیه نهایی المپیک از طریق رنکینگ جهانی پس از مرحله مقدماتی لیگ ملتهای ۲۰۲۸ تعیین خواهد شد. بنابراین اگر ایران سهمیه مستقیم قهرمانی آسیا را به دست نیاورد، باید تا سال ۲۰۲۸ در سطحی بازی کند که بتواند جایگاه خود را در میان بهترین تیمهای بدون سهمیه حفظ کند. سیستم رنکینگ فدراسیون جهانی نیز تمام نتایج مسابقات رسمی را در محاسبات خود وارد میکند. برای تیمی که در لیگ ملتهای ۲۰۲۶ پانزدهم شده، سپردن سرنوشت المپیک به آخرین مرحله انتخابی، تصمیم مطمئنی نیست.
حالا نوبت پیاتزاست
لیگ ملتها برای تیم ملی ایران فقط یک نتیجه ضعیف در جدول نبود؛ این مسابقات نقاط ضعف تیم را هم آشکار کرد. کادر فنی فرصت داشت بازیکنان مختلف را امتحان کند، ترکیبها را تغییر دهد و نقاط ضعف را بشناسد. حالا دیگر زمان آزمون و خطا به پایان رسیده است. پیاتزا در قهرمانی آسیا باید تیمی را به زمین بفرستد که تکلیف ترکیب اصلی، سیستم بازی و وظایف بازیکنان در آن مشخص باشد. ایران برای رسیدن به المپیک به مسابقاتی نیاز دارد که در آن کمترین اشتباه ممکن را مرتکب شود.
از سوی دیگر، حضور بازیکنان باتجربهتر میتواند به تیم کمک کند. بازگشت بازیکنانی مانند امین اسماعیلنژاد نیز میتواند دست کادر فنی را در مسابقات حساس بازتر کند؛ بهخصوص در دیدارهایی که یک یا دو امتیاز میتواند سرنوشت یک ست یا حتی یک مسابقه را تغییر دهد. قهرمانی آسیا برای ایران دیگر صرفاً رقابت برای کسب یک مدال نیست. یک طرف ماجرا تیمی قرار دارد که در لیگ ملتها بهترین عملکرد تاریخ خود را در این رقابتها ثبت کرده و با ۱۲ پیروزی متوالی صدرنشین مرحله مقدماتی شده است؛ طرف دیگر تیمی که پس از یک لیگ ملتهای پرنوسان باید خودش را برای مهمترین تورنمنت قاره آماده کند.
با این حال، همان مسابقه پنجسته در لیگ ملتها نشان داد که ایران میتواند برابر ژاپن رقابت کند. حالا این تیم باید از آن مسابقه درس بگیرد و اشتباهاتی را که در لیگ ملتها داشت تکرار نکند. ژاپن مدعی اصلی قهرمانی است، اما ایران هم پیش از شروع مسابقات بازنده نیست. اگر تیم ملی با آمادگی مناسب، ترکیب درست و تمرکز بالا وارد ژاپن شود، میتواند برای قهرمانی بجنگد. این بار پای یک جام قارهای در میان نیست؛ پای المپیک در میان است و شاید برای والیبال ایران، بهترین راه این باشد که به جای دو سال انتظار و محاسبه امتیازات رنکینگ، کار را همان جایی تمام کند که قرار است آغاز شود؛ قهرمانی در ژاپن میتواند یک بلیت مستقیم برای لسآنجلس را برای بلندقامتان ایران به ارمغان بیاورد.
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