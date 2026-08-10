ساخت مسکن خبرنگاران و هنرمندان اردبیل کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، احد بیوته با حضور در دفتر خبرگزاری مهر اردبیل ضمن تبریک روز خبرنگار به تمامی فعالان این عرصه، اظهار کرد:خبرنگاران، چشم بینا و گوش شنوای جامعهاند؛ آنان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان، و زبان گویای ملت در عرصههای ملی و بینالمللی هستند. این رسالت خطیر، نیازمند تعهد و مسئولیتپذیری است؛ چراکه خبرنگار با جان، مال، دانش و تجربهی خود، در مسیر آگاهیبخشی و هدایت افکار عمومی گام برمیدارد. نقش آنان در فرهنگسازی و حتی تغییر نگرشهای اجتماعی، انکارناپذیر است.
وی افزود: در دوران جنگ، بهوضوح دیدیم که دشمن وقتی در میدان نبرد ناکام ماند، به میدان رسانه روی آورد؛ ازاینرو، جایگاه خبرنگار در مقابله با جنگ نرم، بس حیاتی است.
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: سال گذشته در روز خبرنگار، با همراهی استاندار اردبیل، قول ساخت مسکن برای هنرمندان فاقد مسکن داده شد. خوشبختانه مراحل اداری این طرح پیشرفت خوبی داشته و اکنون در مرحلهٔ جمعآوری لیست نهایی هستیم. امیدواریم بهزودی شاهد کلنگزنی این پروژه باشیم تا هیچ هنرمند پیشکسوتی در استان ما، چه در عرصهٔ خبر و چه در سایر هنرها، بدون مسکن نماند.
وی ادامه داد: ارتباط گردشگری و رسانه نیز جداییناپذیر است. استان اردبیل دارای جاذبههای بکر فراوانی است که بسیاری از آنها هنوز بهدرستی معرفی نشدهاند. رسانه با تولید محتوای دقیق و هدفمند، حتی با یک کلیپ ۳۰ ثانیهای، میتواند نقشی فراتر از سرمایهگذاریهای کلان در جذب گردشگر ایفا کند. چگونگی معرفی اماکن، زمانبندی و شیوهٔ انتقال پیام، همگی از ظرایف کار رسانهای است که در رونق گردشگری و تغییر نگاه مخاطب، تأثیر شگرف دارد.
بیوته خاطرنشان کرد: امیدواریم با بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیت رسانه، بتوانیم استان اردبیل را بهشکلی شایسته معرفی کنیم و گامی مؤثر در توسعهٔ گردشگری منطقه برداریم.
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