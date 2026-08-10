به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «اودیسه» در طول آخر هفته‌ای که گذشت (پنجشنبه تا یکشنبه) ۲ رکورد مهم در گیشه به ثبت رساند. این اقتباس پرهزینه از حماسه هومر، با رساندن رقم فروشش به ۱.۱ میلیارد دلار، پرفروش‌ترین فیلم کریستوفر نولان تاکنون شد و از «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» محصول ۲۰۱۲ که ۱.۰۸ میلیارد دلار (البته بدون محاسبه تورم) فروخته بود، جلو زد.

این فیلم در عین حال ۲۸۹ میلیون دلار در پرده‌های آیمکس فروخت تا عنوان پرفروش‌ترین فیلم آیمکس در تمام دوران را از آن خود کند و از «آواتار» ۲۰۰۹ با فروش ۲۷۱ میلیون دلار، جلو بزند.

این فیلم اکنون دومین فیلم پرفروش سال پس از «مرد عنکبوتی: روز کاملاً جدید» است که تاکنون ۱.۶۷ میلیارد دلار فروخته است. در عین حال این فیلم دومین فیلم پرفروش درجه R در تمام دوران است و پس از «ددپول و ولورین» در سال ۲۰۲۴ قرار می‌گیرد که ۱.۳ میلیارد دلار فروخته بود.

این معیارها از آن رو قابل توجه هستند که «اودیسه» هنوز وقت زیادی برای اکران دارد و مهم‌تر این که هنوز در چین، دومین بازار بزرگ سینما، اکران نشده و از ۱۴ آگوست (جمعه ۲۳ مرداد) در این کشور اکران خود را آغاز خواهد کرد.

این فیلم با درجه سنی R تاکنون ۴۶۱ میلیون دلار در داخل آمریکا و ۶۴۳ میلیون دلار در سطح بین‌المللی فروخته تا مجموع فروش جهانی‌اش به ۱.۱ میلیارد دلار برسد.

فروش «اودیسه» در چهارمین آخر هفته نمایشش رقم خیره‌کننده ۱۱۰ میلیون دلار شد که شامل ۷۹ میلیون دلار در خارج از کشور و ۳۱.۵ میلیون دلار در داخل آمریکا می‌شود.

نولان که به عنوان سودآورترین کارگردان نسل خود شناخته می‌شود، با فیلم‌های پرفروشی مانند سه‌گانه «شوالیه تاریکی»، «تلقین»، «دانکرک» و «میان‌ستاره‌ای» به یک موفقیت بزرگ در گیشه بدل شده و فیلم‌هایش در مجموع ۷ میلیارد دلار در سطح جهانی فروخته‌اند. از این میان ۳ فیلم وی شامل «اودیسه»، «شوالیه تاریکی» ۲۰۰۹ و «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» از مرز میلیارد دلار عبور کردند. فیلم «اوپنهایمر» محصول ۲۰۲۳ که اسکار بهترین فیلم را برای این فیلمساز به ارمغان آورد نیز با فروش ۹۷۵ میلیون دلار بسیار به مرز میلیارد نزدیک بود که برای یک فیلم زندگینامه‌ای تاریخی سه ساعته، رقم قابل توجهی است.

با موفقیت «اودیسه» یونیورسال از نولان به عنوان فیلمساز منحصر به فردی یاد کرد که طرفداران بین‌المللی بسیار دارد و فیلمسازی منحصر به فرد برای اقتباس از شعر باستانی هومر بود.

در «اودیسه» مت دیمون در نقش پادشاه یونانی اودیسئوس ظاهر شده و فیلم اولین فیلمی است که به تمامی با دوربین‌های آیمکس فیلمبرداری شده است. در آمریکای شمالی، «اودیسه» ۱۴۷.۳ میلیون دلار در سینماهای آیمکس فروخته تا بزرگترین اکران داخلی این سیستم شود و در بازارهای بین‌المللی نیز ۱۴۱.۸ میلیون دلار در پرده‌های آیمکس کسب کرده است. در حالی که چین تقریبا ۸۰۰ سالن سینمای آیمکس دارد، باید در انتظار بالاتر رفتن این رقم بود.

در همین حال نمایش فیلم با فرمت‌ ۷۰ میلی‌متری که نولان آن را بر همه انواع نمایش ترجیح می‌دهد ۳۷.۵ میلیون دلار از تنها ۴۱ مکان در سراسر جهان به دست آورده که ۱۴ درصد از کل درآمد ناخالص این شرکت را تشکیل داده است. با توجه به کمبود سالن‌های ۷۰ میلی‌متری، بلیت نمایش در بسیاری از این مکان‌ها تا سپتامبر به فروش رفته‌است.