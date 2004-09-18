يارانه شير به ازاي هر ايراني ؛ سالي دو هزار تومان

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر محمدرضا احساني كه در آستانه برپايي نخستين كنگره علمي نقش مصرف فرآورده هاي شيري در سلامت جامعه (16 و 17 مهرماه 1383) سخن مي گفت ، با اعلام اين خبر افزود: در مقام مقايسه، سرانه يارانه شير هر آمريكايي 17 برابر هر ايراني است.

دكتر احساني يادآور شد: رقم كلي يارانه ها در سال 83 به ميزان 15 هزار ميليارد تومان اعلام شده كه اين ميزان برابر درآمد نفتي همان سال بوده است.

وي با اشاره به اينكه بخش عمده يارانه ها در اختيار افرادي قرار مي گيرد كه به اين يارانه ها احتياج چنداني ندارند ، بر هدفمند شدن يارانه ها تاكيد كرد.

دكتر احساني گفت: يارانه كل شير در كشوري كه نيمي از مردم آن دچار عارضه پوكي استخوان هستند ، از خسارات ناشي از ضايعات نان كمتر است.

وي با انتقاد از پايين بودن مصرف سرانه مواد لبني در كشور گفت: در حالي كه يك فرانسوي سالي 24 كيلوگرم پنير مصرف مي كند، سرانه مصرف بنير يك ايراني سالي چهار كيلوگرم است.

احساني گفت: همچنين سرانه كل شير مصرفي در كشور به ازاي هر نفر 75 كيلوگرم بوده كه اين ميزان در كشورهاي اروپاي غربي بين 350 تا 480 كيلوگرم است.