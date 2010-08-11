به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام کمیته انضباطی در دیدار تیم های استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان در روز 14 مرداد تخلفاتی از سوی تماشاگران تیم استقلال صورت گرفت که برهمین اساس باشگاه استقلال به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین در این دیدار تیم استقلال تهران با 3 دقیقه تاخیر وارد زمین مسابقه شد که به همین دلیل باشگاه فوق به پرداخت 6 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.



جریمه نقدی برای فولاد خوزستان

کمیته انضباطی تیم فوتبال سپاهان اصفهان را به دلیل تخلف تماشاگرانش و توهین و فحاشی به داور مسابقه در دیدار مقابل فولاد خوزستان به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. این کمیته تاکید کرد. در صورت تکرارچنین تخلفاتی در دیدارهای آینده محرومیت از انجام مسابقه بدون حضور تماشاگران و سایر تنبیهات اعمال خواهد شد.



احضار سرپرستان تیم های شموشک نوشهر و داماش لرستان

دیدار دو تیم داماش لرستان و شموشک نوشهر درحالی برگزار شد که باشگاه شموشک نوشهر ادعا دارد که تیم کوثر لرستان از بازیکن 3 اخطاره به نام مهرداد کفشگری استفاده کرده است. برهمین اساس کمیته انضباطی سرپرستان دو تیم فوق و بازیکن مربوطه را روز یکشنبه 31 مرداد جهت ادای توضیحات به کمیته انضباطی احضار کرد.