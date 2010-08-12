دفتر رهبر معظم انقلاب گزارش رؤیت هلال ماه مبارک رمضان را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری، گزارش رؤیت هلال ماه رمضان المبارک 1431 هجری قمری را منتشر کرد.

گزارش رؤیت هلال ماه رمضان المبارک امسال، پس از بررسی گزارش‌های 110 گروه‌ رصدگر اعزامی به سراسر کشور، به شرح زیر منتشر شد که بر اساس آن، پنج‌شنبه 21 مردادماه 89، اول رمضان 1431 خواهد بود.

لازم به ذکر است، نتیجه بررسی گزارش رصدگران و گروه‌های مختلف رصدی از سراسر کشور، در انتهای هر ماه قمری، در قالب گزارش استهلال آن ماه، از سوی این ستاد منتشر می‌شود.

الف ـ مشخصات نجومی هلال در شامگاه سه شنبه 19 مرداد ماه 1389 (29 شعبان المعظم 1431)



1. زمان مقارنه ماه و خورشید: ساعت 7 و 38 دقیقه سه شنبه 19 مرداد ماه1389

2. زمان غروب خورشید: 20 و 0 دقیقه

3. زمان غروب ماه: 00:00

4. ارتفاع ماه: 0،649-

5. مدت مکث ماه بعد از غروب خورشید: 00:00

6. سن ماه: 12 ساعت و 22 دقیقه

7. فاصله زاویه‌ای ماه و خورشید: 7،796

ب ـ پیش‌بینی تقاویم



کلیه تقاویم اعم از تقویم رسمی کشور مستخرج مرکز تقویم وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تقویم نجومی آقایان مصباح و مصباح‌زاده، تقویم منصور نجومی پیش‌بینی کرده اند هلال ماه در غروب روزسه شنبه 19 مرداد ماه در هیچ ‌نقطه‌ای ازآفاق کشور حتی با چشم مسلح قابل رؤیت نیست. بنابراین ماه شعبان المعظم 30 روزه بـوده و غـرّة ماه رمضان المبارک 1431 روز پنج شنبه 21 مرداد ماه خواهد بود.



ج ـ نظریه مراکز نجومی جهان و کارشناسان داخلی:



این هلال در غروب سه شنبه 19 مرداد در هیچ یک از کشورهای اسلامی قابل رؤیت نیست.



د ـ اقدامات انجام گرفته:



همانگونه که همه ماهه در غروب روز 29 گروه های رصدی اعزام می شوند برای استهلال این ماه 120 گروه رصدگر که مرکب از کارشناس و افراد مورد وثوق بودند، جهت استهلال با تجهیزات رصدی بسیج شدند.

ذ ـ گزارش‌های رسیده از داخل کشور:



در همین راستا 110 گروه‌ از گروههای رصدگر اعزامی از سراسر کشور به شرح ذیل گزارش دادند:



1) مناطقی که هوا صاف بود و هلال حتی با چشم مسلح رؤیت نشد:



استان هرمزگان: بندرعباس، حاجی آباد، بندرلنگه، جزیره هرمز، پارسیان

استان خراسان: مشهد، قائن، زیرکوه، طرقبه،گناباد، طبس، سبزوار، آشخانه، قوچانف بشرویه، تربت حیدریه، فردوس

استان اصفهان: اصفهان، دولت آباد، شهرکمشته، کاشان، شهرضا، باغ بهادران، نجف آباد (همه مناطق صاف با کمی غباربودند)

استان مرکزی: اراک 2 گروه، آستانه، تفرش، ساوه، گردنه زالیان، زندیه، کمیجان، خمین، محلات، نراق

استان فارس : شیراز، سعادت شهرجهرم، اقلید ، شهرک صدرا و ارسنجان (کمی ابری)

استان سمنان: سمنان، دامغان(با غبار محلی)، گرمسار، شاهرود، مهدیشهر

استان آذربایجان غربی : ارومیه، خوی، ماکو، سلماس، میاندوآب، نقده

استان گلستان: رصد خانه گنبد کاوس، و یک گروه اعزامی به دامغان

استان کرمان : هفت باغ، چترود، مجتمع آموزشی کرمان، سیرجان

استان مازندران : رصد خانه آلاشت سوادکوه

استان سیستان و بلوچستان: زاهدان، چابهار

استان لرستان: خرم آباد، بروجرد

استان یزد:یزد، اردکان، میبد

2) مناطقی که هوا غبارآلود یا ابری و نیمه ابری بود و هلال رؤیت نشد:



استان خراسان : سرایان، فیروزه، سربیشه، بجستان، جاجرم، نهبندان

استان هرمزگان: قشم، کیش، بندر چارک، بندر خمیر

استان سیستان و بلوچستان: زابل، ایرانشهر، سراوان

استان خوزستان: اهواز، آبادان، دزفول، خرمشهر

استان اردبیل: اردبیل، خلخال، بیله سوار

استان تهران: مرکز نجوم شهر ری

استان زنجان: 30 کیلومتری زنجان

استان ایلام :ایلام، آبدانان، مهران

استان قم: قم 4 گروه

و ـ گزارش‌های رسیده از کشورهای خلیج فارس



کشور عمان: 10 گروه 12 نفری که حتی گروهایی که دارای هوای صاف بودند موفق به رؤیت نشدند و دولت عمان پنجشنبه را اول ماه اعلام کرد.

کشور کویت: 2 گروه با تجهیزات و ابزار نجومی موفق به رؤیت نشدند.

کشور بحرین: 1 گروه 50 نفری که موفق به رؤیت نشدند.

قطیف: 2 نفر که معمولاً ادعای رؤیت می کنند ادعا کردند که توسط علما رد شد. از احساء هم خبری واصل نشده است.