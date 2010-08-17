تعداد بیکاران کشور از مرز 3.5 میلیون نفر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی های مرکز آمار ایران درباره وضعیت تفکیکی بیکاری بهار 89 در شهرها و روستاهای کشور و همچنین در بین مردان و زنان نشان می دهدعلیرغم نرخ بیکاری 14.6 درصدی در بهار سالجاری، این نرخ در مردان گروه جمعیتی 10 ساله و بیشتر با جمعیتی بیش از 2.3 میلیون نفر برابر با 11.9 درصد و در زنان نیز با جمعیت بیش از 1.2 میلیون نفر برابر با 25 درصد بوده است. به صورت کلی تعداد بیکاران در بهار 89 معادل 3.5 میلیون نفر اعلام شده است.

بیکاری به 3.5 میلیون نفر رسید

همچنین در این گروه سنی 17 درصد جمعیت معادل 2.8 میلیون نفر شهرنشین و 8.9 درصد برابر با 647 هزار نفر نیز روستایی بوده اند. وضعیت نرخ بیکاری 14.6درصدی در جمعیت گروه سنی 15 ساله و بیشتر نیز وجود دارد و در این گروه با جمعیت 3.5 میلیون نفری نرخ بیکاری مردان با جمعیت حدود 2.3 میلیون نفر 11.9 درصد و در زنان نیز با جمعیت 1.2 میلیون نفر معادل 25.2 درصد بوده است.

در گروه سنی 15 ساله و بیشتر نرخ بیکاری شهرنشینان با جمعیت بیش از 2.8 میلیون نفر، 17 درصد و در روستاها نیز با جمعیت 642 هزار نفر 9 درصد بوده است.

نرخ بیکاری 15 ساله و بیشتر؛ 14.6 درصد

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری جمعیت سنی 15 تا 24 ساله کشور در بهار 89 که به دلیل سن اصلی ورود به اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار است نشان می دهد که در این گروه سنی با جمعیت بیش از 1.3 میلیون نفری، 29.6 درصد بیکاری وجود دارد در حالی که بیش از 864 هزار نفر معادل 24.3 درصد از این تعداد مرد و بیش از 515 هزار نفر معادل 46.5 درصد نیز زن هستند.

نرخ بیکاری 15 تا 24 ساله؛ 29.6 درصد

گفتنی است، در گروه سنی 15 تا 24 ساله بیش از 1 میلیون نفر معادل 35.8 درصد در شهرها و بیش از 300 هزار نفر نیز معادل 18.2 درصد در روستاها ساکن هستند.

نرخ بیکاری گروه سنی 15 تا 29 ساله ها نیز به دلیل وجود گروه زیادی از کارجویان در این رده سنی از اهمیت خاصی برخوردار است به نحوی که این گروه سنی با جمعیت بیش از 2 میلیون و 300 هزار نفری 26.1 درصد نیز نرخ بیکاری دارد. همچنین نرخ بیکاری مردان با جمعیت بیش از 1.4 میلیون نفر در این گروه سنی در بهار 89 معادل 20.6 و نرخ بیکاری زنان نیز با جمعیت بیش از 924 هزار نفری معادل 44.3 درصد بوده است.

نرخ بیکاری 15 تا 29 ساله؛ 26.1 درصد

30 درصد از این جمعیت معادل بیش از 1.8 میلیون نفر در شهرها و بیش از 453 هزار نفر نیز معادل 17.1 درصد در روستاها ساکن هستند.

این گزارش می افزاید، سهم ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی طی بهار 89 بیش از 4 میلیون و 369 هزار نفر معادل 21.1 درصد کل اشتغال ایجاد شده بوده است. از تعداد یاد شده بیش از 3 میلیون و 243 هزار نفر مرد و بیش از 1 میلیون و 125 هزار نفر نیز زن بوده اند. به صورت کلی شاغلین بخش کشاورزی کشور در فصل بهار سالجاری، بیش از 680 هزار نفر در شهرها و بیش از 3 میلیون نفر نیز در روستاها ساکن بوده اند.

سهم اشتغال کشاورزی 21.1 درصد

همچنین سهم اشتغالزایی بخش صنعت در بهار سالجاری نیز معادل 31.2 درصد بود که جمعیتی بالغ بر 6.4 میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است. از این تعداد بیش از 5.5 میلیون نفر مرد معادل 32.9 درصد و بیش از 854 هزار نفر نیز برابر با 23.1 درصد از شاغلین این بخش زن بوده اند، بیش از 4.7 میلیون نفر معادل 34 درصد شاغلین این بخش در شهرها و بیش از 1.6 میلیون نفر نیز معادل 25.1 درصد شاغلین صنعت، در روستاها ساکن بودند.

سهم اشتغال صنعت 31.2 درصد

خدمات مانند 2 سال قبل و فصول قبل از سالجاری همچنان بیشترین میزان اشتغالزایی را به خود اختصاص داده است به نحوی که بیش از 9 میلیون و 862 هزار نفر معادل 47.7 درصد کل شاغلین بهار 89 در بخش خدمات بوده اند. از این تعداد 48 درصد معادل بیش از 8 میلیون و 148 هزار نفر مرد و 46.4 درصد معادل بیش از 1 میلیون و 714هزار نفر نیز زن بوده است.

از شاغلین بخش خدمات در بهار سالجاری، بیش از 8 میلیون و 594 هزار نفر معادل 61.1 درصد در شهرها و بیش از 1 میلیون و 267 هزار نفر معادل 19.2درصد نیز زن بوده اند. سهم اشتغال ناقص در بهار سالجاری نیز در کل کشور 9.5 درصد بوده است.

49 ساعت کار در هفته های بهار

در بهار سالجاری گروه 15ساله ها و بیشتر در هفته به صورت معمول 49 ساعت و بیشتر کار کرده اند و به صورت کلی 41.5 درصد کل شاغلین در این رده و تعداد ساعت کار هفتگی قرار می گیرند که 46.8 درصد از آنان مرد و 17.2 درصد نیز زن هستند.

همچنین افرادی که به صورت معمول 49 ساعت و بیشتر در هفته های بهار سالجاری کار کرده اند، 42.9 درصد ساکن شهرها و 38.6 درصد نیز در روستاهای کشور سکونت داشته اند.