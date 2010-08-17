ورود موتورسیکلت به محور تاریخی چهارباغ عباسی ممنوع شد

مسعود بنده خدا در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود:‌ جهت جلوگیری از تردد وتوقف موتورسیکلت ها در خیابان چهارباغ عباسی جریمه‌ای بالغ بر 350 هزار ریالی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر سه اکیپ در چهار باغ عباسی جهت جلوگیری از تردد موتورسیکلت مستقر شده و هر راکب موتورسیکلتی که در این محدود تردد کند جریمه خواهد شد.

بنده خدا با اشاره به اینکه میزان جریمه تردد هر موتورسیکلت در چهارباغ 200 هزار است، ادامه داد: راکبان موتورسیکلت در صورت توقف در این محور علاوه بر مبلغ فوق 150 هزار ریال دیگر نیز جریمه می‌شود.

مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان با اشاره به لزوم ارتقای جایگاه عابران پیاده در ترافیک شهر و جلوگیری از تبدیل مهمترین و با ارزشمند ترین خیابان شهر به پارکینگ موتورسیکلت افزود: بر اساس هماهنگی به عمل آمده با پلیس راهور و اخذ مصوبه کمیته فنی ترافیک، پارک موتورسیکلت در خیابان چهارباغ عباسی ممنوع شد و متخلفان جریمه خواهند شد.

بنده خدا با بیان اینکه متأسفانه تردد و پارک موتورسیکلت در محور چهارباغ اصفهان عبور و مرور عابران پیاده را در این مسیر دچار اختلال کرده بود، خاطرنشان کرد: به طور قطع این امر باعث کاهش خدمات دهی، ایجاد ترافیک و بروز برخی تصادفات و خطرات ناشی از بی توجهی راکبان موتورسیکلت در این محور پرتردد می شد و در این راستا مدیریت شهری سعی دارد از تغییر وضعیت این محور تاریخی ارزشمند جلوگیری کند.