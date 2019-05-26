قدرت‌الله نوروزی درباره پروژه ساماندهی خیابان چهارباغ عباسی در شهر اصفهان و تبدیل این خیابان به پیاده راه که مورد انتقاد فعالان میراث فرهنگی قرار گرفته است به خبرنگاران گفت: ما به دنبال این هستیم که کار دقیقی انجام شود. به همین دلیل مدتها پیش فراخوانی داده و درباره طرح میانی چهارباغ نظر افراد مختلف را جویا شدیم. ما به لحاظ ارزشی که برای چهارباغ قائل هستیم، عجله‌ای برای اتمام این طرح نداریم.

وی درباره اینکه گفته شده شهرداری مجوزی از سوی سازمان میراث فرهنگی و پژوهشکده باستان شناسی برای فعالیت در چهارباغ نداشته است، تصریح کرد: همه مجوزهای لازم برای فعالیت در این محور از سازمان میراث فرهنگی گرفته شده است. اما افرادی که از این مجوزها اطلاعی ندارند آن را به حساب نبود مجوز می‌گذارند.

نوروزی بیان کرد: خیابان چهارباغ را تنها یک پروژه نمی‌دانیم بلکه نامش را برنامه گذاشته ایم. تفاوت برنامه با پروژه در این است که در حین اجرای برنامه می‌توان تغییراتی بوجود آورد. قبل از آمدن من این برنامه آغاز شده بود ممکن است ۵ یا ۱۰ سال طول بکشد تا تمام شود.

وی ادامه داد: می‌خواهیم اینجا شرایطی را داشته باشد که از اهداف اولیه اش فاصله نگیرد. میراث فرهنگی باید حفظ شود ما هم معتقد هستیم که میراث فرهنگی باید در معرض دید همه باشد و چراغ راهی برای دیگران شود.

شهردار اصفهان بیان کرد: در نظر است تا هزاران نفر از این خیابان دیدن کنند شاید این پروژه برای ما به عنوان شهرداری توجیه اقتصادی نداشته باشد ولی بر آن هستیم تا زیبایی‌های چهارباغ را بهتر معرفی کنیم. ساماندهی چهارباغ در واقع نه تنها در زندگی افرادی که در این خیابان زندگی می‌کنند تأثیر دارد بلکه شور و نشاط را به شهر آورده است مگر می‌شود خیابان چهارباغ شهر گردشگری اصفهان مرده باشد و ساماندهی نشود؟ ما می‌خواهیم هر کسی که به اصفهان آمد حتماً به چهارباغ هم برود. این اتفاق موجب می‌شود درآمد کسبه نیز چند برابر شود. این خیابان را به ایستگاه و محور فرهنگی و محل دیده شدن تبدیل کرده ایم هر کسی که به اینجا می‌آید، پیاده روی می‌کند اینجا دیگر محل گذر نیست بلکه خودش مقصد شده است.

وی درباره همکاری شهرداری با اداره میراث فرهنگی اصفهان برای انجام کاوش‌های باستانی در چهارباغ افزود: یک بار اینجا با هزینه‌های سنگین کاوش شده است و نتیجه کاوش هم در سازمان میراث فرهنگی موجود است. یک بار هم از دروازه دولت تا خیابان آمادگاه کاوش شد. از خیابان آمادگاه تا انقلاب ۲۰ درصد مانده که قرار است آنجا هم کاوش شود. خیلی از کارهایی که بر عهده مان نیست را به خاطر شهر انجام می‌دهیم اگر سازمان میراث فرهنگی توان پرداخت هزینه‌های کاوش را ندارد، رابطه ما با میراث فرهنگی آنقدر خوب هست که بتوانیم کمکشان کنیم.