رسیدگی به امور شهر همت عالی می خواهد/ قالیباف متدین و خوشفکر است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله امامی کاشانی در دیدار روز دوشنبه خود با محمدهادی ایازی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری که در محل مدرسه عالی استاد شهید مطهری انجام شد با استقبال از برنامه ها و طرحهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران ادامه داد: در اسلام از این امور به نام حسبه نام برده می شود مانند همان فعالیتهایی که شما برشمردید از جمله امر به معروف و نهی از منکر و شهرداری کار حسبه را در اجرا با کار تشکیلاتی خیلی خوب عملی کرده و این نشان از حضور یک مدیریت خوب است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر فعالیت بیشتر در زمینه رفع آسیبهای اجتماعی در تهران افزود: کارهایی که در شهرداری انجام شده به ویژه در زمینه آسیبهای اجتماعی احتیاج به پیگیری و تداوم دارد و این امر منوط به این است که نیروهایی که به این کارها گمارده می شوند با انگیزه باشند و این انگیزه را باید از مدیران خود بگیرند که الحمدالله این خصوصیت در فعالیتهای شهرداری چشمگیر است. کارهایی که در زمینه رفع آسیبهای اجتماعی در شهر می شود در واقع عبادت است.

آیت الله امامی کاشانی گفت: ایجاد باغ موزه دفاع مقدس کار بسیاری ضروری و لازمی است که شهرداری به آن اهتمام کرده است. این موزه با این مشخصات از یادگاریهای این دوران به جا می ماند ما همه به رزمندگان و شهدا و آزادگان سالهای دفاع مقدس بدهکاریم و باید یاد و خاطره آنها را با انجام این گونه امور زنده نگه داریم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با ذکر حدیثی ادامه داد: محبوبیت و مجذوبیتها در دلها دلیل دارد. در دل جامعه حضور داشتن در گرو خدمت است. اگر خدمت به مردم باشد خود خدمت جوهر خدمتگذار را که نشان خلوص اوست نشان می دهد و من تبریک عرض می کنم به این مقدار فعالیت مدیران مجموعه شهرداری و به دکتر قالیباف که موتور محرک این فعالیتها هستند.

وی افزود: ایران کشور امام زمان است و هر خدمتی که انجام می شود در واقع خدمتی است به حضرت ولی عصر(عج) و مردم ما قدردان کسانی که خدمت می کنند هستند و باید به این مردم هم با تمام توان خدمت کرد که انشاءالله زمینه ظهور فراهم و مردم از گرفتاریها رها شوند.



در این دیدار، ایازی گزارشی از عملکرد شهرداری تهران در حوزه مسایل فرهنگی و اجتماعی به ویژه در ارتباط با فعالیتهای دینی، قرآنی و آسیبهای اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر مطرح کرد که مورد توجه آیت الله امامی کاشانی قرار گرفت.