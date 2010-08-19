شیعه بین مصحف حضرت زهرا (س) با قرآن تفاوت قائل است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، شامگاه چهارشنبه در ادامه تفسیر خطبه فدکیه که در دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد سئوالی را مطرح کرد مبنی بر این که اگر معصومین 14 نفر بوده‌اند پس وجود افرادی همچون حضرت معصومه (س)، حضرت عباس(س) و دیگر اولیا الله که هرگز گناه نکرده‌اند را چگونه توجیه می‌کنیم که در پاسخ ابراز داشت: عصمت 14 معصوم به وسیله خداوند تضمین شده است اما این به معنای معصوم نبودن دیگران نیست.



وی با بیان اینکه به حضرت زهرا (س) نیز الهام می‌شده است گفت: این معصوم در ابتدای خطبه فدکیه خدا را شکر می‌کند که الهام خاصی را به این خانواده اعطا کرده است و به این طریق ایشان می‌خواهند به حقایقی اشاره کنند که خداوند تنها به آنها الهام کرده است و دیگران از درک آن بی‌بهره بوده‌اند.



وی سپس به معنای وحی پرداخت و گفت: وحی ادراکی است دفعی که ناآگاهانه و از منبعی نا مشخص حاصل می‌شود و جهت اکتساب آن فعالیتی انجام نشده است.



مصباح یزدی حتی وسوسه‌های شیطانی را نیز نوعی وحی دانست و خاطرنشان کرد: شیطان به کسانی که به او نزدیک هستند نیز وحی می‌کند و گاهی شیاطین اجنه به انسانها وحی می‌کنند که با مومنین مجادله کنند.



وی افزود: اما در زبان علمای کلام وحی به معنای یک تعلیم و تعلم بین خدا و پیامبر است و این با ادراک دفعی و با منبعی نا‌مشخص متفاوت است چرا که در این رابطه خداوند به پیامبر وحی می‌کند منبع و جریان آن نیز معلوم است.



تفاوت وحی و الهام



عضو جامعه مدرسین حوزه در رابطه با الهام نیز اظهار داشت: در زبان عامه تفاوت آنچنانی بین این دو وجود ندارد و هر دو را با همان حالت فراگیری غیر اکتسابی و دفعی می‌شناسند اما در بین کلامیون الهام به مرتبه پایین تر از وحی گفته می‌شود که در آن ملک وحی دیده نمی‌شود و مختص اولیا الله است.



وی با اشاره به آیه "فالهمها فجورها و تقواها"خاطرنشان کرد: الهام در اینجا به معنای تمایل به کارهای خیر است نه علم به کارهای خیر و این که تمایل به ایمان و امور خیر در مومن وجود دارد نتیجه الهام خداوند است.



این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: در همه انسانها دو گرایش خوب و بد وجود دارد و همه ما حتی اگر کار خوبی را در دیگران ببینیم از آن خوشنود می‌شویم بدون آنکه با آنها ارتباطی داشته باشیم و گرایش دیگر ما به سوی لذتهای غیر ثواب است که هر قدر در راه ایمان پیش رویم این لذتها کمتر می‌شود.



وی تصریح کرد: وقتی انسانها از این الهامات ابتدایی و عامه استفاده مطلوب کنند مشمول الهامات خاصه می‌شوند که مخصوص اولیا خدا است و آنها به این طریق اموری را می‌فهمند که دیگران از درک آن عاجز اند و کراماتی که از اولیا خدا دیده می‌شود نتیجه همین الهامات است.



شیعه بین صحف حضرت زهرا با قرآن تفاوت قائل است



وی خاطرنشان کرد: در برخی روایات آمده است که خدا در ایام بین فوت رسول الله (ص) و شهادت حضرت زهرا(س) جبریل را برای التیام دردهای دختر رسول خدا به نزد ایشان می‌فرستاده و جبریل نیز پیشگوییهایی از آینده برای او نقل می‌کرده است که آنها را جمع کردند و به نام مصحف حضرت زهرا(س) نامگذاری کردند.



عضو جامعه مدرسین در پایان با رد تهمتهایی که اهل سنت به شیعه زده و ادعا می‌کنند شیعیان مصحف زهرا(س) را به عنوان کتابی در کنار قرآن قبول دارند اظهار داشت: از نظر شیعه هرگز این دو کتاب یکی نیست و قرآن شریفترین کتب الهی است.