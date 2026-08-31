محمد طاهریانمقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اقامتگاه بومگردی ارگ اخلمد در روستای «گاه» و اقامتگاه بومگردی تفرجگاه در روستای اخلمد شهرستان چناران پس از طی مراحل قانونی، برای میزبانی از گردشگران آماده خواهند شد و طی یک ماه آینده افتتاح خواهد شد.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری وصنایع دستی چناران ادامه داد: راهاندازی این اقامتگاههای بومگردی با هدف توسعه گردشگری، معرفی ظرفیتهای محلی، حمایت از اقتصاد روستایی و ایجاد فرصتهای شغلی انجام شده است.
وی تصریح کرد: این واحدها با بهرهگیری از معماری بومی و ظرفیتهای فرهنگی منطقه، آماده ارائه خدمات به مسافران و علاقهمندان به گردشگری طبیعی و روستایی خواهند بود.
طاهریان مقدم اظهار کرد: با افتتاح این دو واحد جمع واحدهای اقامتی در شهرستان چناران به ۱۴ واحد با ظرفیت پذیرش بیش از ۳۸۰ نفر بهصورت شب خواب خواهد رسید.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چناران افزود: حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی برای این دو واحد بیش از ۴ میلیارد تومان است.
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