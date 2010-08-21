ایران 200 تن مواد خوراکی به پاکستان فرستاد / 10میلیون دلار کمک دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی کمک رسانی های بین المللی به سیل زدگان پاکستان طی روزهای پنج شنبه و جمعه ، با حضوردبیر کل سازمان ملل متحد ، رئیس مجمع عمومی ، وزیر امور خارجه پاکستان و به اتفاق بیش از 15 تن از وزرای خارجه و سفراء ، نمایندگان و هیات های سیاسی کشورهای مختلف در سالن مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد.

اسحاق آل حبیب سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در این اجلاس ، ضمن تشکر از دبیر کل و رئیس مجمع عمومی در تشکیل این جلسه برای سازماندهی کمک های انسانی به مردم سیل زده پاکستان ، مراتب تاثر و همدردی عمیق جمهوری اسلامی ایران را با ملت و دولت پاکستان ابراز داشته و تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران از نخستین روزهای جاری شدن سیل ویرانگر اخیر در پاکستان ، به کمک خواهران و برادران دینی این کشور همسایه شتافت و کمک های خود را در چهارچوب نهادهای دولتی و نیز غیردولتی راهی پاکستان کرد.

سفیر ایران گفت : رئیس جمهور اسلامی ایران از نخستین ساعات جاری شدن سیل در پاکستان ، دستورات ویژه ای را صادر کردند و لذا هیئت دولت و مسئولان جمهوری اسلامی ایران از همان روز نخست ضمن تماس دائم با مسئولان پاکستانی ، روند ارسال کمک های جمهوری اسلامی ایران به پاکستان را از نزدیک دنبال کردند . بودجه اولیه 5 میلیون دلاری کمک دولت به 10 میلیون دلار افزایش یافت و حجم کمک های غیرنقدی نیز در قالب سه فروند هواپیمای باربری ، چندین دستگاه کامیون و تریلر و متجاوز از 200 تن اقلام خوراکی ، داروئی و مایحتاج روانه پاکستان شد. ضمن آنکه ارسال کمک ها همچنان ادامه دارد.

آل حبیب با اشاره به تلاش مضاعف جمعیت هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) در این رابطه ، گفت: گذشته از اقدامات انجام شده دولتی ، نهادهای غیر دولتی و رهبران مذهبی نیز ضمن تشویق و بسیج عمومی مردم روزه دار ، به جمع آوری کمک های داوطلبانه مردمی در مساجد ، میادین و اماکن عمومی پرداخته اند. ضمن آنکه سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد و وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران نیز دراین رابطه اقدامات و هماهنگی های لازم را میان ایران و پاکستان بعمل می آورند.