۳۰ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۴۶

آل حبیب در نیویورک:

ایران 200 تن مواد خوراکی به پاکستان فرستاد / 10میلیون دلار کمک دولتی

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد با اشاره به کمک 200 تنی ایران به مردم سیل زده پاکستان اعلام کرد که کمک های ایران در این رابطه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی کمک رسانی های بین المللی به سیل زدگان پاکستان طی روزهای پنج شنبه و جمعه ، با حضوردبیر کل سازمان ملل متحد ، رئیس مجمع عمومی ، وزیر امور خارجه پاکستان و به اتفاق بیش از 15 تن از وزرای خارجه و سفراء ، نمایندگان و هیات های سیاسی کشورهای مختلف در سالن مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد.

اسحاق آل حبیب سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در این اجلاس ، ضمن تشکر از دبیر کل و رئیس مجمع عمومی در تشکیل این جلسه برای سازماندهی کمک های انسانی به مردم سیل زده پاکستان ، مراتب تاثر و همدردی عمیق جمهوری اسلامی ایران را با ملت و دولت  پاکستان ابراز داشته و  تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران از نخستین روزهای جاری شدن سیل ویرانگر اخیر در پاکستان ، به کمک خواهران و برادران دینی این کشور همسایه شتافت و کمک های خود را در چهارچوب نهادهای دولتی و نیز غیردولتی راهی پاکستان کرد.

سفیر ایران گفت : رئیس جمهور اسلامی ایران از نخستین ساعات جاری شدن سیل در پاکستان ، دستورات ویژه ای را صادر کردند و لذا هیئت دولت و مسئولان جمهوری اسلامی ایران از همان روز نخست ضمن تماس دائم با مسئولان پاکستانی ، روند ارسال کمک های جمهوری اسلامی ایران به پاکستان را از نزدیک دنبال کردند . بودجه اولیه 5 میلیون دلاری کمک دولت به 10 میلیون دلار افزایش یافت و حجم کمک های غیرنقدی نیز در قالب سه فروند هواپیمای باربری ، چندین دستگاه کامیون و تریلر و متجاوز از 200 تن اقلام خوراکی ، داروئی و مایحتاج روانه پاکستان شد. ضمن آنکه ارسال کمک ها همچنان ادامه دارد.

آل حبیب با اشاره به تلاش مضاعف جمعیت هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) در این رابطه ، گفت: گذشته از اقدامات انجام شده دولتی ، نهادهای غیر دولتی و رهبران مذهبی نیز ضمن تشویق و بسیج عمومی مردم روزه دار ، به جمع آوری کمک های داوطلبانه مردمی در مساجد ، میادین و اماکن عمومی پرداخته اند. ضمن آنکه سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد و وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران نیز دراین رابطه اقدامات و هماهنگی های لازم را میان ایران و پاکستان بعمل می آورند.

