بلندترین پلان سینمای ایران برای نابینایان به نمایش در می آید

صادق عوض زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این فیلم که قرار است روز چهارشنبه، سوم شهریور ماه ساعت 19 در سینما بهمن این شهر به نمایش درآید، لقب بلندترین پلان سکانس سینمای ایران را به خود اختصاص داه است.

وی افزود: این فیلم 53 دقیقه زمان دارد و در درون خود فاقد هر گونه مونتاژی است و به اصطلاح «لانگ تک» فیلمبرداری شده است.



عوض زاده عنوان کرد: ملف گند که اثری در حوزه دفاع مقدس است به خاطرات و قصه های یک شهروند اهوازی به نام محمد می پردازد که تمام کودکی اش را در جنگ از دست داده است. در این فیلم مستند"محمد" در گفتگویی رودررو و بی واسطه با کارگردان، بی هیچ دخالت خارجی تمام تصاویر، صداها، انفجارها و اتفاقاتی را که از آن زمان در ذهنش دارد را به شیوه ای متفاوت و خارق العاده به تصویر می کشد.



مسئول حوزه هنری خوزستان اضافه کرد: این شخص که هم اکنون بالغ بر 30 سال سن دارد، نماد بخش عظیمی از تاریخ شفاهی و پشت جبهه ای جنگ محسوب می شود که به دلایل فراوانی تا به امروز از دید فیلمسازان پنهان مانده اند.



عوض زاده با بیان این جمله که بهترین فرصت است که در ابتدای شهریور ماه و در ماه مبارک رمضان به استقبال هفته دفاع مقدس برویم، اظهار داشت: همیشه در آثار سینمای ما به موضوعات خط مقدم پرداخته شده، که البته بد نیست، اما در این فیلم بخشی از مقاومت و پایداری در شهرهای مرزی هم به تصویر کشیده می شود، تا این فیلم سندی باشد از بخشی از جنگ تحمیلی که کمتر دیده و شنیده شده است.



وی افزود: از این رو با توجه به ظرفیت بالای فیلم در ارائه تصویری بدیع و خلاقه انه به گونه ای که هر مخاطبی بعد از گذر چند لحظه ای از فیلم، تمام داستانهایی که در کلام توضیح داده می شود را در ذهن خود مجسم می سازد، بر آن شدیم تا در حرکتی نو " ملف گند" را برای روشندلان به نمایش بگذاریم تا بتوانیم بخشی از ادبیات پایداری را در ذهن این افراد با توجه به تصویری که با شنیدن به وجود می آید ترسیم کنیم.



مسئول حوزه هنری خوزستان یادآور شد: در پی مطرح کردن این ایده، با استقبال فراوان مدیران انجمن نابینایان اهواز در برگزاری این مراسم مواجه شدیم.



مستند ملف گند، پیش از این در بیست و پنجمین فستیوال بین المللی فیلم مونیخ در بخش horizon ( شیوه نوین مستند سازی) حضور داشته و به عنوان یکی از فیلمهای برگزیده سال ایران در جشنواره شهید آوینی به نمایش درآمده بود.



این فیلم، سومین اثر فیلمسازش است محمود رحمانی عضو پیوسته انجمن مستند سازان سینمای جوان ایران است که با ساخت مستندهایی چون نفت سفید و مدار صفر درجه موفق به کسب چندی جوایز ملی و بین المللی نیز شده است.