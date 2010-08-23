طرح "ارگ هنر" شایسته اصفهان و ماندنی است

سید مهدی سیدین در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: در آستانه سفر دوم ریاست جمهوری به اصفهان تقاضا شد تا دستگاه‌های مختلف طرح‌های ماندگار خود را ارائه دهند که حوزه هنری نیز طرح ارگ هنر اصفهان را پیشنهاد نمود.

وی ادامه داد: موضوع ارگ هنر اصفهان در نهاد ریاست جمهوری مطرح که البته به دلایلی با اجرای آن مخالف شد.

سیدین ادامه داد: این موضوع در نهایت در سفر سوم ریاست جمهوری مطرح شد و قرار بر این بود که این طرح در مسیر وزارت آموزش عالی قرار گیرد و بودجه به آن اختصاص یابد که هنوز بودجه‌ای محقق نشده است.

رئیس حوزه هنری اصفهان تصریح کرد: اجرای این طرح از اهمیت بالایی برخوردار است و حیف است که این طرح در پیچ و خم مسائل اداری بماند.

سیدین ادامه داد: کسانی که تا کنون به بیش از یکصد کشور از جهان نیز سفر کرده اقرار بر این موضوع نموده‌اند که اجرای این طرحی بی‌نظیر است.

وی ادامه داد: اجرای این طرح نیازمند حمایت‌های دولتی است البته نباید دولتی شود چرا که اگر دولتی شد با شکست روبرو می‌شود البته از سوی دیگر بدون حمایتهای دولتی نیز شکست می‌خورد.

سیدین در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان کرد: با حمایت استاندار و معانت سیاسی استانداری می‌توان در اجرای این طرح موفق عمل نمود و در گام‌های بعد سایر ارگان‌هایی که ضرورت سرمایه‌گذاری و حمایت انان وجود دارد می‌توان در اجرای طرح ارگ هنر موفق عمل نمود.