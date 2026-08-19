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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

استاندار لرستان: زیرساخت‌های هواشناسی در لرستان تقویت شوند

استاندار لرستان: زیرساخت‌های هواشناسی در لرستان تقویت شوند

خرم‌آباد - استاندار لرستان بر لزوم تقویت زیرساخت‌های هواشناسی و اختصاص اعتبارات لازم در این زمینه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی بعدازظهر امروز چهارشنبه با اشاره به نقش سازمان هواشناسی در پایش و پیش‌بینی شرایط جوی، اظهار داشت: تقویت زیرساخت‌های هواشناسی استان، زمینه ارتقای سامانه‌های هشدار و افزایش آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: سازمان هواشناسی نقش مهمی در مدیریت مخاطرات و ارائه هشدارهای به‌موقع جوی دارد و بر همین اساس باید زیرساخت‌های موردنیاز این حوزه موردتوجه قرار گیرد.

استاندار لرستان با بیان اینکه اعتبار لازم برای تقویت توان استان در زمینه پایش و صدور هشدارهای جوی باید تأمین شود، گفت: باتوجه‌به ویژگی‌های جغرافیایی استان، توجه به ضرورت‌های این حوزه، از اهمیت خاصی برخوردار است.

شاهرخی، افزود: خوشبختانه در این حوزه نگاه بلند و ویژه‌ای وجود دارد و بر همین اساس در شورای برنامه‌ریزی استان و همچنین در تفاهم‌نامه منعقدشده، تعهداتی برای پشتیبانی از توسعه زیرساخت‌های هواشناسی پیش‌بینی شده است.

وی اظهار کرد: همچنین استان، متعهد شده است منابع لازم را متناسب با حمایت و کمک سازمان هواشناسی اختصاص دهد تا تحول قابل‌قبولی در زیرساخت‌های هواشناسی لرستان ایجاد شود.

کد مطلب 6921731

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