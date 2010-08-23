قره سو نیازمند لایروبی است

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار کردکوی گفت: باتوجه به پیگیریها و مراجعات مکرر شهروندان اراضی حاشیه رودخانه قره سو، اجرای هرچه سریعتر لایروبی و ساماندهی رودخانه ضروری است.