قره سو نیازمند لایروبی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی احمدی صبح دوشنبه در جلسه مدیریت بحران شهرستان افزود: پیگیریهای همه جانبه در جذب اعتبار بیشتر برای حل مشکل قره سو ضروری است.
وی اظهار داشت: این رودخانه 50 کیلومتر طول دارد و برای لایروبی نیازمند 1.5 میلیارد تومان اعتبار است و نیاز است تا تمامی مسئولان و نماینده پیگیری ویژه جهت تخصیص اعتبار را داشته باشند.
سید محسن حسینی معاون آب منطقه ای در خصوص بخشی از تأمین اعتبار لایروبی رودخانه قره سو و زمان آغاز بکار لایروبی گفت: حدود 250 میلیون تومان اعتبار را برای لایروبی 12 کیلومتر از شاهراه اصلی رودخانه تخصیص داده شد.
ساماندهی و لایروبی رودخانه قره سو و برنامه های هفته کاهش بلاهای طبیعی از موضوعاتی بود که در این نشست بررسی شد.
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