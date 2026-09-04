جنبش النجباء: اولویت عراق مبارزه با اشغالگری آمریکا و داعش است 

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ ناظم السعیدی، رئیس شورای اجرایی جنبش النُجَباء از گروه‌های مقاومت اسلامی در عراق تأکید کرد که اشغالگری آمریکا در دستیابی به نفوذ رسانه‌ای جهت کسب مشروعیت در عراق با شکست مواجه شده است؛ به همین علت واشنگتن به ایجاد فتنه‌های داخلی و اتهام‌زنی‌های ساختگی علیه مؤلفه‌های ملی روی آورده است تا نگاه‌ها را از حضور میدانی خود و مسائل بنیادین منحرف کند.

السعیدی در بیانیه‌ای که توسط کانال جنبش النُجَباء منتشر شد، افزود که آگاهی اجتماعی و سیاسی در عراق مانع از پذیرش روایت آمریکایی شد و تلاش‌های تأثیرگذاری رسانه‌ای را که با هدف اعطای مشروعیت برای ابقای حضور و اشغالگری در عراق یا سرپوش گذاشتن بر اهداف آن صورت می‌گرفت، ناکام گذاشت.

وی اشاره کرد که مقاومت عراق دارای قطب‌نمایی است که به دقت تنظیم شده و به سمت آسیب به صلح داخلی منحرف نمی‌شود، بلکه جهت‌گیری آن به سمت مقابله با اشغالگری آمریکا و خطر داعش است.

وی افزود که شیوه‌های ایجاد شبهه و اتهام‌زنی‌های ساختگی دیگر در میان مردم عراق کارساز نیست و بحران‌سازی داخلی، آخرین برگ فشار سیاسی و رسانه‌ای آن‌ها محسوب می‌شود.

السعیدی تأکید کرد که ایستادگی نیروهای ملی و مقاومت بر اولویت‌های حفاظت از دستاوردهای ملی و نابودی تروریسم و اشغالگری، تلاش‌های دشمن را نقش بر آب کرد و تأکید نمود که آگاهی ملت عراق همچنان مانعی در برابر طرح‌های فتنه و تفرقه‌افکنی باقی خواهد ماند.