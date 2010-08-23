خانواده های شهدای ایرانی جنگ بوسنی تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، یکشنبه شب ضیافت افطاری با حضور "امیر حاجی کادونیچ" سفیر بوسنی در ایران، "اکبر ترکان" رئیس انجمن دوستی ایران و بوسنی و شماری از خانواده های شهدای ایرانی جنگ بوسنی در محل حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

این مراسم به همت انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوین و با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط یک قاری بوسنایی آغاز شد. سپس حجت‌الاسلام نواب نایب رئیس انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوین در سخنان کوتاهی اظهار کرد: ماه رمضان، ماه الفت و دوستی و دید و بازدید است و مسلمان از این نعمت بزرگ بهره‌مند هستند.

وی ادامه داد: این روزها بحثی تکراری مطرح شده است مبنی بر ایرانی‌بودن یا اسلامی بودن ما. در این باره تکلیف ما را قرآن روشن کرده و خداوند فرموده است که شما یک امت واحده‌ای هستید و مرا بپرستید. بنابراین رنگ و نژاد و بوسنیایی و ایرانی در امت مسلمان اهمیتی ندارد. همه مسلمانان در هر کجا هستند با هم برادرند و هویت ما در گرو مسلمان بودن ما است.

سپس امیر حاجی کادونیچ سفیر بوسنی و هرزگوین نیز با ابراز خشنودی از اینکه ماه مبارک رمضان را در ایران سپری می‌کند ادامه داد: امروز بین ایران و بوسنی و هرزگوین تبادلات فرهنگی فراوانی انجام می‌شود و هم‌چنین این دو کشور با سایر کشورهای مسلمان مراودات فرهنگی زیادی دارند که نشان از وجود اتحاد بین مسلمانان دارد و اختلاف حادی بین آنان وجود ندارد.

سمنانی مدیر دفتر ریاست حوزه هنری نیز در ادامه این مراسم به نیابت از محسن مومنی‌شریف پشت تریبون قرار گرفت و گفت: حوزه هنری افتخار می‌کند که در این دوستی و جمع محبت‌آمیز نقشی ایفا کرده است. یکی از مهمترین بسترسازان این جمع دوستی، هنرمندان بودند و حوزه هنری امیدوار است زمینه‌ساز دوستیها و تعاملات بیشتر باشد.

در ادامه از خانواده‌های شهید حیدری، نواب و نیکنام؛ شهدای ایرانی جنگ بوسنی تقدیر و قدردانی شد. انجمن دوستی ایران و بوسنی‌و هرزگوین هم‌چنین از رضا برجی، سیف‌الله آشیانه و محمدرضا عرب مستندسازان فعال در جنگ بوسنی، لبنان و افغانستان تجلیل به عمل آورد. در این مراسم یک لوح تقدیر به سفیر بوسنی و هرزگوین در ایران اهدا شد.

رضا برجی عکاس و مستندساز جنگ که در این مراسم برخی عکسهای خود از جنگ بوسنی را به نمایش گذاشته بود یک تابلو شامل عکسهایش از جنگ بوسنی را به مهندس اکبر ترکان رئیس انجمن دوستی ایران و بوسنی‌وهرزگوین اعطا کرد.