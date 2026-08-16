به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی عصر یکشنبه در نشست بررسی طرح ساماندهی و مناسبسازی پیادهروهای آمل، ضمن قدردانی از فرماندار ویژه آمل و مدیریت شهری برای پیگیری این موضوع، اظهار کرد: توجه به مناسبسازی نشاندهنده شناخت نیازهای واقعی جامعه و تلاش برای فراهم کردن شرایط زندگی مستقل و برابر برای همه شهروندان است.
وی افزود: مناسبسازی تنها به افراد دارای معلولیت محدود نمیشود و سالمندان، مادران دارای کالسکه، افراد دارای آسیبهای موقت و دیگر گروههای دارای محدودیت حرکتی نیز از مخاطبان اصلی این طرح هستند.
مدیرکل بهزیستی مازندران ادامه داد: هنگامی که دسترسی یک شهروند به مراکزی مانند بانک، درمانگاه یا مراکز فرهنگی به دلیل موانع محیطی دشوار باشد، در واقع بخشی از حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی او تحت تأثیر قرار گرفته است.
رحمانی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در برنامهریزی شهری، پیشنهاد کرد: آمل برای نهادینه کردن فرهنگ مناسبسازی، از نگاه ساختمانمحور عبور کرده و به سمت رویکرد محلهمحور حرکت کند.
وی تصریح کرد: در همین راستا میتوان یک یا دو محله از شهر آمل را به عنوان پایلوت اجرای طرح «محله بدون مانع» انتخاب کرد تا مجموعهای از اقدامات مناسبسازی به صورت هدفمند و یکپارچه در آن اجرا و سپس تجربه به سایر نقاط شهر تعمیم داده شود.
مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین با اشاره به ظرفیتهای آمل در حوزه سالمندی از پیگیری برای راهاندازی دهکده سلامت سالمندی خبر داد و گفت: با توجه به روند افزایش جمعیت سالمندان در مازندران، ایجاد زیرساختهای متناسب با نیاز این گروه ضروری است و آمل میتواند در این زمینه نقش پیشرو داشته باشد.
رحمانی در ادامه بر ضرورت تقویت ضمانتهای اجرایی قوانین مناسبسازی تأکید کرد و افزود: مناسبسازی باید به یکی از الزامات صدور پروانه ساختمانی و پایانکار تبدیل شود تا رعایت استانداردهای دسترسپذیری از مرحله طراحی و ساخت مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین خواستار استمرار بازدیدهای میدانی مشترک برای شناسایی موانع موجود در سطح شهر شد و گفت: حضور نمایندگان فرمانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر و انجمنهای فعال در حوزه معلولیت در قالب تیمهای مشترک میتواند به شناسایی نقاط مشکلدار و تدوین برنامه مشخص برای اصلاح معابر و اماکن عمومی کمک کند.
مدیرکل بهزیستی مازندران خاطرنشان کرد: برای تحقق شهر دسترسپذیر، علاوه بر اجرای پروژههای عمرانی، باید برنامه زمانبندی مشخصی برای رفع موانع موجود تدوین و روند اجرای آن به صورت مستمر پایش شود.
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