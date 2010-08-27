به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله محمدتقی مصباح یزدی شامگاه پنجشنبه در ادامه تفسیر خطبه فدکیه که در دفتر مقام معظم رهبری در قم برگزار شد با اشاره به اینکه تفکر در حکمتهای الهی به انسان انگیزه اطاعت و بندگی میدهد اضافه کرد: خدا عالم هستی را خلق کرد تا همه بدانند ربوبیت عالم بدست او است و وقتی او رب شد، ما میشویم عبد و باید وظایف و رسالتهای عبد خدا را نیز بجای بیاوریم.
وی ادامه داد: وقتی در آیات و روایات و همچنین خطبه حضرت زهرا(س) تدبر میکنیم، میبینیم که خدا برای کارهای خود اهدافی را مشخص کرده است، از جمله در خطبه حضرت زهرا(س) در تبیین هدف خلقت آمده است که خدا بینیاز از خلقت است، نه در اصل خلقت مخلوقات و عالم هستی نیازی داشته و نه در تکمیل آن، تنها هدف نفع رساندن به بندگان بوده است.
عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به آیه شریفه «ان فی خلق السماوات ...» تأکید کرد: توجه و تدبر در زیباییهای خلقت به انسان میفهماند که خلقت آن بیهدف نبوده است و خداوند عالم هستی را خلق کرد تا انگیزه اطاعت را در مردم ایجاد کند، انسان در سایه عبادت خدا لیاقت دریافت رحمتهای بزرگ را بدست می آورد.
آیت الله مصباح یزدی اظهار داشت: همه دستگاه ها، بعثت انبیا و ارسال رسل الهی نیز برای این منظور بوده است که انسانها با طاعت و بندگی ذات اقدس خدا، لیاقت و شایستگی قرب به معبود یگانه را پیدا کنند.
عبادت خداوند راه دریافت رحمت الهی است
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه خداوند نهایت اقتدار را دارد و همه چیز تحت اختیار، اراده و مشیت او است تأکید کرد: کسانی هستند که از یاد خدا لذت میبرند و زندگیشان به یاد و ذکر خدا است، برخی از بندگان خدا از نعمتهای الهی و بهشتی از این جهت لذت میبرند که نشانه لطف خدا است، انبیا و اولیا الهی و صالحین اینگونه هستند.
وی در ادامه به فلسفه بلایا و حوادث طبیعی پرداخت و گفت: مردم وقتی احساس نیاز میکنند اگر دعوتی به سوی خدا بشود، زودتر قبول میکنند و باید توجه داشت که توجه به زیباییهای عالم هستی انسان را به کرنش و خضوع در برابر خالق یکتا وا میدارد.
آیت الله مصباح یزدی با اشاره به جایگاه ویژه انسان نزد خداوند تبارک و تعالی گفت: ملائک در بهشت خادم انسانهای مؤمن و صالح هستند، آنها نمیتوانند ثوابهای اخروی را درک کنند، این ثوابها نیز در سایه اعمال اختیاری به انسانها داده میشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه خدا هیچگونه نیازی به عبادت خلق ندارد تأکید کرد: آیات و روایات بسیاری این مدعا را تأیید میکند و اگر همه هم کافر شوند، سر سوزنی به خدا ضرر وارد نمیشود.
وی راه رحمت الهی را طاعت و بندگی دانست و ادامه داد: خدا انسان را خلق کرد تا زمینهای باشد که در نسلهای آنها کسانی پیدا شوند که این لیاقت را داشته باشند.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 14 معصوم(ع) را برترین مخلوقات روی زمین دانست و تأکید کرد: در بین بنی آدم هیچ کس به پای 14 معصوم نمیرسد، هدف اصلی خلقت این بزرگان هستند، مابقی همه اهداف فرعی هستند.
آیتالله مصباح یزدی تأکید کرد: خداوند، گاهی با یک تیر صد نشان میزند، ما خیلی هنر کنیم با یک تیر دو نشان را خواهیم زد؛ خدا گاهی یک هدف را از این بین به ما نشان میدهد، چون مقتضای صحبت با ما همان است، چون یا نمیفهمیم یا برای ما اهمیتی ندارد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) اظهار داشت: تفکر در حکمتهای الهی به انسان انگیزه اطاعت و بندگی میدهد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله محمدتقی مصباح یزدی شامگاه پنجشنبه در ادامه تفسیر خطبه فدکیه که در دفتر مقام معظم رهبری در قم برگزار شد با اشاره به اینکه تفکر در حکمتهای الهی به انسان انگیزه اطاعت و بندگی میدهد اضافه کرد: خدا عالم هستی را خلق کرد تا همه بدانند ربوبیت عالم بدست او است و وقتی او رب شد، ما میشویم عبد و باید وظایف و رسالتهای عبد خدا را نیز بجای بیاوریم.
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