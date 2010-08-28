صاعقه در سیرجان هفت نفر را مجروح کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، جاری شدن سیلاب در روستاهای بخش مرکزی سیرجان موجب خسارت جدی به بخش کشاورزی و تخریب برخی واحدهای مسکونی روستایی شده است ضمن اینکه بروز صاعقه در این منطقه موجب برق گرفتگی هفت نفر شده است که هم اکنون در بیمارستان بستری هستند.

بروز این سیلاب به گفته بخشدار مرکزی سیرجان دو میلیارد ریال خسارت برجای گذاشته است به گونه ای که تنها در بخش کشاورزی 50 درصد باغهای پسته پنج روستا تخریب شده است.

محمد خادمی مجموع خسارات این روستاها را دو میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: برآورد کامل خسارت هم اکنون در حال بررسی می باشد و بزودی اعلام خواهد شد.

وی به تخریب دوازده خانه مسکونی در روستای دارستان اشاره کرد و خواستار امداد رسانی به این خانوارها شد.



