آب‌گرفتگی منازل در پی بارندگی‌های اخیر بخش جغین

بندرعباس-در پی بارندگی‌های اخیر در بخش جغین، به‌دلیل شدت بارش و بالا آمدن آب‌های سطحی، برخی از منازل مسکونی در نقاط مختلف این بخش دچار آب‌گرفتگی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در پی بارندگی‌های اخیر در بخش جغین، به‌دلیل شدت بارش و بالا آمدن آب‌های سطحی، برخی از منازل مسکونی در نقاط مختلف این بخش دچار آب‌گرفتگی شدند.

این وضعیت موجب بروز مشکلاتی برای ساکنان، از جمله ورود آب به حیاط و واحدهای مسکونی و اختلال موقت در تردد معابر محلی شد.

از شهروندان درخواست می‌شود ضمن رعایت نکات ایمنی، در صورت مشاهده موارد خطرآفرین یا بروز خسارت، موضوع را به دهیاری‌ها و ستاد مدیریت بحران بخش اطلاع دهند.

با توجه به تداوم ناپایداری‌های جوی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و همکاری مردم نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی خواهد داشت.

