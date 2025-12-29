به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در پی بارندگیهای اخیر در بخش جغین، بهدلیل شدت بارش و بالا آمدن آبهای سطحی، برخی از منازل مسکونی در نقاط مختلف این بخش دچار آبگرفتگی شدند.
این وضعیت موجب بروز مشکلاتی برای ساکنان، از جمله ورود آب به حیاط و واحدهای مسکونی و اختلال موقت در تردد معابر محلی شد.
از شهروندان درخواست میشود ضمن رعایت نکات ایمنی، در صورت مشاهده موارد خطرآفرین یا بروز خسارت، موضوع را به دهیاریها و ستاد مدیریت بحران بخش اطلاع دهند.
با توجه به تداوم ناپایداریهای جوی، آمادگی دستگاههای اجرایی و همکاری مردم نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی خواهد داشت.
