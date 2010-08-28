  1. بین الملل
  2. سایر
۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۳۸

تحولات افغانستان/

مسمومیت 22 دختر افغان/ حمله طالبان به پایگاه ناتو در خوست

مسمومیت 22 دختر افغان/ حمله طالبان به پایگاه ناتو در خوست

مسمومیت 22 دختر افغانی، کشته و زخمی شدن 21 نفر در شمال شرق این کشور، کشته شدن سه نظامی و حمله طالبان به پایگاه ناتو در ولایت خوست از جمله تحولات مهم افغانستان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، امروز شنبه بار دیگر 22 دختر مدرسه ای در نتیجه مسمومیت در شهر کابل پایتخت افغانستان بیهوش شده و به بیمارستان منتقل شدند.

بر اساس این گزارش این دومین حادثه طی چهار روز گذشته برای دختران افغانی در کابل است که در نتیجه مسمومیت به بیمارستان منتقل می شوند.

اگرچه هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را برعهده نگرفته، اما دختران افغانی همواره قربانی تعصبات طالبان بوده اند.

همچنین وزارت کشور افغانستان طی بیانیه ای از کشته شدن 9 عضو طالبان و زخمی شدن 12 فرد دیگر در نتیجه سرکوب حمله شورشیان در شمال شرق این کشور توسط پلیس افغانستان خبر داد.

خبر دیگر اینکه گروهی از طالبان صبح امروز شنبه به پایگاه ناتو در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان حمله کردند و در نتیجه این حمله 13 نفر کشته شدند. در همین حال طالبان مسئولیت حمله به پایگاه ناتو در جنوب شرق افغانستان را برعهده گرفته است.

خبر دیگر اینکه ایساف در گزارشی از کشته شدن سه نظامی آمریکایی در نتیجه انفجار بمب کنار جاده ای در مناطق مختلف افغانستان خبر داد.

کد مطلب 1141783

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها