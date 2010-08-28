مسمومیت 22 دختر افغان/ حمله طالبان به پایگاه ناتو در خوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، امروز شنبه بار دیگر 22 دختر مدرسه ای در نتیجه مسمومیت در شهر کابل پایتخت افغانستان بیهوش شده و به بیمارستان منتقل شدند.

بر اساس این گزارش این دومین حادثه طی چهار روز گذشته برای دختران افغانی در کابل است که در نتیجه مسمومیت به بیمارستان منتقل می شوند.

اگرچه هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را برعهده نگرفته، اما دختران افغانی همواره قربانی تعصبات طالبان بوده اند.

همچنین وزارت کشور افغانستان طی بیانیه ای از کشته شدن 9 عضو طالبان و زخمی شدن 12 فرد دیگر در نتیجه سرکوب حمله شورشیان در شمال شرق این کشور توسط پلیس افغانستان خبر داد.

خبر دیگر اینکه گروهی از طالبان صبح امروز شنبه به پایگاه ناتو در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان حمله کردند و در نتیجه این حمله 13 نفر کشته شدند. در همین حال طالبان مسئولیت حمله به پایگاه ناتو در جنوب شرق افغانستان را برعهده گرفته است.

خبر دیگر اینکه ایساف در گزارشی از کشته شدن سه نظامی آمریکایی در نتیجه انفجار بمب کنار جاده ای در مناطق مختلف افغانستان خبر داد.