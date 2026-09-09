معضل همیشگی مردم در یزد؛ منشأ بوی نامطبوع بلوار جمهوری یزد مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، در پی گزارش‌های مردمی از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ درباره انتشار بوی نامطبوع در محدوده بلوار جمهوری، نیروهای گشت و پایش محیط زیست با همراهی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یزد، بررسی‌های میدانی این منطقه را انجام دادند.

کارشناسان محیط زیست با حضور و پایش مستمر در ساعات مختلف شبانه‌روز، ضمن تأیید انتشار بوی نامطبوع، منشأ آن را بررسی کردند.

بر اساس نتایج این بررسی‌ها، واحدهای صنعتی مستقر در منطقه عامل انتشار بو تشخیص داده نشدند و منشأ اصلی بوی نامطبوع، چاه‌های فاضلاب سطحی در محدوده مورد نظر اعلام شد.

این موضوع برای بررسی تخصصی، پیگیری و اتخاذ اقدامات لازم برای رفع مشکل به متولیان مربوط ارجاع شده است.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آلودگی یا تخلف زیست‌محیطی، موارد را از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ گزارش کنند.