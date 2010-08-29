منتخب آثار راجر اسکروتن منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی آرا و اندیشههای این فیلسوف بریتانیایی پرداخته است.
این کتاب جامعترین کتاب از منتخب آثار این فیلسوف است. این منتخب از میان آثار اسکروتن که در سی سال اخیر به نگارش درآمده تهیه شده است.
نویسنده در این اثر اولین کارها و آثار اسکروتن از جمله زیباییشناسی معماری که در سال 1979 به نگارش درآمده را مورد توجه قرار داده است.
در این اثر مقالاتی از اسکروتن که تاکنون منتشر نشده دیده میشود. دیدگاههای اسکروتن درباره داوکینز و جنگ عراق که دیدگاههایی چالش برانگیز به شمار میروند از جمله مواردی هستند که در این اثر منتشر شدهاند.
اسکروتن دارای دیدگاههای محافظهکارانه است. دیدگاههای اسکروتن درباره هنر، در کتاب او با عنوان هنر و تصور قابل مشاهده است.
کتاب "معنای کنسرواتیسم" دربردارنده دیدگاههای محافظهکارانه او است. زیبایی شناسی معماری، تاریخ مختصر فلسفه مدرن و فرهنگ اندیشه سیاسی از جمله آثار او به شمار میروند.
این کتاب با عنوان "منتخب آثار راجر اسکروتن" از سوی انتشارات بینالمللی کانتینیوم منتشر شده است.
