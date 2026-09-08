حق شناس: مدارس گیلان نیازمند جذاب‌ سازی و ارتقای امکانات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر سه‌شنبه در جلسه شورای آموزش‌وپرورش استان گیلان با اشاره به نقش دانش‌آموزان در آینده کشور اظهار کرد: توسعه کشور ارتباط مستقیمی با دانش‌آموزان دارد و این قشر، آینده‌سازان کشور هستند.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت جذاب‌سازی محیط مدارس افزود: مدارس باید محیطی جذاب و مناسب داشته باشند تا دانش‌آموزان از حضور در آن لذت ببرند، چراکه فضای مدرسه تأثیر مستقیمی بر روحیه دانش‌آموزان دارد.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان ساعات زیادی از روز را در مدارس سپری می‌کنند، گفت: باید امکانات مناسب و مطلوبی در مدارس فراهم شود تا دانش‌آموزان در زمان حضور در این محیط از شرایط مناسبی برخوردار باشند.

حق‌شناس با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای دانش‌آموزان تصریح کرد: فراهم کردن شرایط مناسب در مدارس می‌تواند نقش مهمی در بهبود روحیه دانش‌آموزان و ارتقای کیفیت آموزش داشته باشد.

۱۳۸ مدرسه گیلان به فیبر نوری مجهز می‌شوند

استاندار گیلان همچنین بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مدارس تأکید کرد و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا ۱۳۸ مدرسه در استان گیلان به فیبر نوری مجهز شوند و روند اجرای این طرح و پایش مدارس نیز با جدیت دنبال شود.

حق‌شناس در ادامه با اشاره به نرخ شهریه مدارس غیردولتی و مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) اظهار کرد: شهریه این مدارس باید به‌صورت عدالت‌محور و مطابق مصوبات اعلام‌شده افزایش یابد تا خانواده‌ها در شرایط کنونی توانایی پرداخت هزینه‌های تحصیل را داشته باشند.

وی بر ضرورت شناسایی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در استان تأکید کرد و افزود: باید با شناسایی این دانش‌آموزان، حمایت‌های لازم برای بازگشت آنان به چرخه آموزش فراهم شود.

استاندار گیلان با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت امکانات آموزشی و رفاهی مدارس گفت: توسعه این امکانات می‌تواند انگیزه دانش‌آموزان را برای تحصیل و فراگیری علم و دانش افزایش دهد.

آموزش مهارت‌های گردشگری در مدارس گیلان توسعه یابد

حق‌شناس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری گیلان اظهار کرد: پروازهای خارجی استان از هفته آینده افزایش می‌یابد و چندین واحد گردشگری نیز در گیلان در حال ساخت است.

وی با تأکید بر ضرورت آموزش اصول پذیرایی و میزبانی از گردشگران افزود: پذیرش گردشگر نیازمند برخورداری از آداب، مهارت‌ها و آموزش‌های تخصصی است.

استاندار گیلان تصریح کرد: باید زمینه راه‌اندازی مدرسه یا دبیرستان هتلداری در استان فراهم شود تا نیروی انسانی متخصص و متناسب با نیازهای صنعت گردشگری گیلان تربیت شود.