نیک فطرت: مسابقات قرآنی باید به تعمیق معنویت در جامعه منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نیکفطرت بعد از ظهر سهشنبه در آیین برگزاری بیست و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه خواهران شاغل در سپاه قدس گیلان اظهار کرد: حدود ۵۰ درصد از خواهران شاغل در سپاه قدس گیلان در این مسابقات شرکت کردهاند.
معاون اجرایی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه برگزاری مسابقات قرآنی فرصت مناسبی برای انس بیشتر با قرآن کریم است، افزود: هدف از حضور در این مسابقات نباید صرفاً کسب رتبه و مطرح شدن در جنبههای ظاهری باشد، بلکه باید تعمیق معنویت و تقویت ارتباط با آموزههای قرآنی مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: تربیت دینی و قرآنی و تأثیرپذیری از آموزههای قرآن کریم میتواند در رشد و تعالی فرد و همچنین پرورش نسل آینده اثرگذار باشد.
سرهنگ نیک فطرت با اشاره به اهمیت آثار فردی و اجتماعی قرآن کریم افزود: آموزههای قرآنی باید در رفتار و سبک زندگی افراد نمود پیدا کند و نتایج آن در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی دیده شود.
وی با بیان اینکه سلامت جسم و روح از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: توجه به قرآن و آموزههای دینی میتواند در تقویت سلامت معنوی و روحی انسان مؤثر باشد و زمینه رشد شخصیت و تعالی فردی را فراهم کند.
معاون اجرایی سپاه قدس گیلان ادامه داد:با اشاره به اغتشاشات دیماه، بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد فردی و معنوی انسان تأکید کرد و گفت: توجه به سلامت جسم و روح، تربیت دینی و قرآنی و تأثیرپذیری از آموزههای قرآن کریم میتواند در رشد فردی و اجتماعی و ساختن آیندهای بهتر اثرگذار باشد.
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