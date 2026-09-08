به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در دیدار با آیت‌الله کریمی جهرمی، «وفاق ملی» را راهبرد دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: دولت با وجود تحریم‌ها و جنگ‌های اخیر، در تأمین کالاهای اساسی موفق عمل کرده و افزایش مبلغ کالابرگ نیز به‌زودی اجرایی خواهد شد.



وی با تأکید بر آمادگی کشور برای مقابله با تهدیدهای احتمالی، حفظ انسجام اجتماعی را ضروری دانست.



آیت‌الله کریمی جهرمی نیز در این دیدار بر ضرورت توجه بیشتر دولت به اقشار ضعیف و حل مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد و خواستار مقابله جدی با فساد اقتصادی، استفاده از نیروهای متخصص، پرهیز از تخریب و تبیین صادقانه شرایط کشور برای مردم شد.



معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با آیت‌الله شبیری زنجانی نیز با اشاره به جنگ‌های اخیر اظهار کرد: دشمن به اهداف خود دست نیافته است و استمرار حاکمیت ایران بر تنگه هرمز از مسائل اصلی کشور به شمار می‌رود.



آیت‌الله شبیری زنجانی نیز ضمن حمایت از دولت، تأکید کرد: تضعیف دولتی که برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کند، شرعی نیست.



عارف در دیدار با آیت‌الله سبحانی، تأمین معیشت مردم و کالاهای اساسی را از اولویت‌های دولت برشمرد و بار دیگر از افزایش مبلغ کالابرگ خبر داد.



وی همچنین بر توسعه روابط با کشورهای همسایه، کشورهای آسیای میانه، قفقاز و دیگر کشورهای اسلامی تأکید کرد و گفت مدیریت تنگه هرمز باید در اختیار ایران و عمان باشد.



آیت‌الله سبحانی نیز بر ضرورت گسترش روابط با کشورهای اسلامی و همسایه و تقویت وحدت میان کشورهای مسلمان تأکید کرد.



معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با آیت‌الله بیات زنجانی، جنگ اقتصادی را یکی از محورهای فشار دشمن دانست و گفت: دولت در کنار مقابله با گرانی، گران‌فروشی و احتکار، تقویت فناوری و زمینه‌سازی برای بازگشت نخبگان مهاجرت‌کرده را نیز دنبال می‌کند.



آیت‌الله بیات زنجانی نیز با تأکید بر ضرورت سلامت و صداقت دولت چهاردهم، شفافیت با مردم را زمینه‌ساز افزایش همراهی اجتماعی دانست و عملکرد دولت در مدیریت شرایط جنگی را قابل قبول ارزیابی کرد.



عارف در دیدار با آیت‌الله علوی بروجردی نیز از برنامه دولت برای تفویض اختیارات بیشتر به استانداران، حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از افزایش بیکاری خبر داد.



وی درباره مذاکرات با آمریکا نیز اظهار کرد: گفت‌وگو همچنان در راهبرد جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، هرچند آمریکا بارها به تعهدات خود عمل نکرده است.



آیت‌الله علوی بروجردی نیز بر ضرورت حفظ امید و سرمایه اجتماعی تأکید کرد و خواستار تداوم مذاکرات شد.



وی همچنین پیشنهاد کرد در مذاکرات از ظرفیت کشورهای دیگر برای تضمین اجرای تعهدات طرف مقابل استفاده شود.