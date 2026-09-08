به گزارش خبرنگار مهر ، سید حسین جعفری ظهر سه شنبه در نشست تخصصی ایمنسازی جادههای روستایی که با حضور جانشین پلیس راه استان بوشهر، رئیس پلیس راه دالکی، مدیر راهداری شهرستان دشتستان، شهردار و رؤسای شوراهای اسلامی شهر و بخش ارم و دهیاران، با اشاره به رصد میدانی مسیرهای روستایی، مهمترین چالشهای بخش ارم را وجود پیچهای خطرناک در مسیرهای کوهپایهای، نبود علائم هشداردهنده در پرتگاهها و افزایش واژگونی موتورسیکلتها عنوان کرد.
وی با بیان اینکه بیشترین آمار تصادفات در ایام برداشت محصول و تعطیلات رخ میدهد، از دهیاران خواست نسبت به ایمنسازی ورودی روستاهای متصل به جاده اصلی اهتمام ویژه داشته باشند.
بخشدار ارم همچنین تردد خودروهای شوتی و وسایل نقلیه فاقد ایمنی را از عوامل اصلی تصادفات مرگبار در محورهای روستایی دانست و خواستار برخورد قاطع پلیس راه با این متخلفان شد.
درخواستهای اجرایی از پلیس راه و راهداری
جعفری به نمایندگی از دهیاران و مردم بخش ارم، مهمترین خواستههای شامل استقرار گشتهای نامحسوس و دوربینهای کنترل سرعت سیار در جادههای روستایی پرتردد، نصب گاردریل، چشم گربهای و تابلوهای هشداردهنده در پرتگاهها و پیچهای خطرناک،· تسریع در خطکشی معابر و نصب سرعتگیر استاندارد در ورودی روستاها با هماهنگی راهداری را با جانشین پلیس راه استان و رئیس پلیس راه دالکی در میان گذاشت.
تقسیم کار محلی؛ از پاکسازی حریم راه تا آموزش
بخشدار ارم در ادامه خطاب به دهیاران حاضر در جلسه، وظایف آنها را عملیاتی اعلام کرد و گفت: دهیاران موظفاند ظرف یک هفته نسبت به جمعآوری نخالههای ساختمانی و موانع دید در حاشیه جادهها اقدام کرده و با کمک شوراها، نصب چراغ چشمکزن و سرعتگیر استاندارد در ورودی روستاها را در اولویت قرار دهند.
وی همچنین بر برگزاری کلاسهای آموزش ایمنی برای دانشآموزان و کشاورزان با استفاده از ظرفیت مساجد و مدارس تأکید کرد و از اعلام آمادگی بخشداری برای تشویق دهیاران نمونه در حوزه کاهش تصادفات خبر داد.
جعفری امنیت جانی روستاییان را خط قرمز مدیریت بخش دانست و خواستار امضای صورتجلسه عملیاتی و تعیین ضربالاجل مشخص برای رفع نواقص جادهای توسط ادارات مربوطه شد.
وی تصریح کرد: دهیاران به عنوان ناظران محلی موظفاند گزارش تخلفات و مشکلات جادهای را به صورت هفتگی به دفتر بخشداری ارسال کنند تا مستقیماً با پلیس راه هماهنگ شود.
در پایان این نشست، سه طرح ابتکاری «روستای ایمن»: انتخاب ۵ روستای پرحادثه بخش ارم و اجرای کامل ایمنسازی با همکاری پلیس راه، راهداری و دهیاریها؛ طرح «موتورسوار قانونمند»: اهدای کلاه ایمنی رایگان به موتورسواران روستاهای هدف با مشارکت بخشداری، پلیس راه و خیّرین؛ طرح «همیار ترافیک»: استفاده از جوانان بومی آموزشدیده به عنوان کمکدهیاران ترافیک در ساعات اوج تردد با موافقت اعضا به تصویب رسید.
مقرر شد با هماهنگی مدیریت راهداری دشتستان، بازدید میدانی مشترکی از نقاط حادثهخیز و پرتگاههای خطرناک بخش ارم انجام و نسبت به اولویتبندی رفع نواقص هندسی اقدام شود.
در حاشیه این جلسه، مسئولان حاضر از نزدیک در جریان مهمترین دغدغههای دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش ارم قرار گرفتند.
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