هزار واحد مسکونی در زلزله دامغان و شاهرود تخریب شد

غلامحسین بنا زاده در حاشیه بهره برداری از پروژه 24 واحدی مسکن مهر در گفتگو با خبرنگار مهر در شهمیرزاد گفت: نیمی از واحد های این روستاها در اثر زلزله کاملا تخریب شده اند.

وی با اشاره به اینکه 50 درصد واحدهای روستایی این دو شهرستان نیز تا 50 درصد دچار تخریب شده اند، گفت: تمام واحد های مسکونی در مناطق زلزله زده نیاز به بازسازی دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان با بیان اینکه شش گروه این اداره کل در حال برآورد قطعی خسارات وارد شده در روستاهای دامغان و شاهرود هستند، گفت: نتایج قطعی میزان خسارات بعد از بررسی کامل مشخص می شود.

به گفته وی، از امروز بازسازی واحد های مسکونی در این شهرستان آغاز می شود و از محل تسهیلات بهسازی مسکن روستایی وام 100 میلیون ریالی برای بازسازی برای هر واحد اختصاص یافته است.

بنا زاده اضافه کرد: بیشترین واحدهای خسارت دیده در روستاهای کوه زر، تلو، ترچایی، شیمی است و واحدهای مسکونی روستاهای دهستان طرود شاهرود از جمله سطوه نیز دچار خسارت شده اند.

وی با بیان اینکه بیشتر خانه هـای روستاهای آسیب دیده گل و خشتی است، گفت: بـراساس سرشماری سـال 85 حـدود 500 واحد مسکونی در هشت روستای منطقه کـوه زر وجود دارد.

بنا زاده با اشاره به اینکه زلـزله در دهستان طرود شاهرود به خانه های پنج روستای این دهستان خسارت وارد کرده است، گفت: این روستاها شامل طرود، سرتخت بیدستان، مهدی آباد و سطوه هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان خاطرنشان کرد: در این روستاها 718 واحـد مسکونی وجـود دارد.