هنرمندان و شاعران خراسانی به یاد امیر قویدل گرد هم آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که در مسجد جمکران تهران برگزار شد، بیش از1000 تن از همکاران ، دوستان و دوستاران قویدل و با گرامیداشت یاد و خاطرات این فیلمساز فقید ،روزه خود را با صرف شوله مشهدی ( غذای سنتی خراسان) افطار کردند.



در این مراسم که اکثر آنها را سینماگران خراسانی تشکیل می دادند، چهره هایی نظیر مهدی کلهر، رضا کیانیان، سعید سهیلی، محمد حسین نیرومند، محمد هادی منبتی، غلامرضا موسوی، احمد کاوری، محمد خزایی ، روح الله شمقدری، ساعد نیکذات ، محمد رضا شرف الدین، سید ضیا هاشمی، علی روئین تن حضور داشتند.



چهره های هنر نمایش مثل داوود کیانیان ، مهدی صباغی،محمد برومند، ناصر علاقبندان ، از تلویزیون علیرضا شهیدی فر، جواد آتش افروز ،خاکبار،سید رضا شکری، حمید رضا مدقق ، سید مهدی طباطبایی نژاد ، حسین پور و سید جواد مهدوی عادلی، از روزنامه نگاران و مدیران روزنامه ها علی صالح آبادی، ابراهیم اصغرزاده، مهدی ذاکری،سید مجتبی علوی ، جلیل مقدم و سید جوادسید پوردار دیگر حاضران این مراسم بودند.

همچنین شاعرانی چون دکتر محمود اکرامی ، سید محمد بهشتی ،مصطفی محدثی خراسانی و نیز تعدادی از مدیران و مسئولین خراسانی نهادها و سازمانها از جمله محمد پرورش مدیرعامل سازمان آب و فاضلاب استان تهران،سید امین جوادی مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری عسکریه ، حیدری مدیر عامل چشم پزشکی نور ، قندهاری مدیر روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، صادق پژمان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، مهدی یمینی مدیر عامل مجمع هنرمندان خراسان در این مراسم دیده می شدند.



در حاشیه این مراسم سامانه اطلاع رسانی مجمع هنرمندان خراسان با نام هشتمین خورشید افتتاح شد .در این سامانه که از طریق تلفن همراه فعال می شود کلیه اطلاعات مجمع هنرمندان خراسان و ارتباط بین اعضا به صورت آنلاین برقرار می شود .



در این مراسم از طرف خانواده قویدل ، راما قویدل و سینا قویدل شرکت داشتند.



مجمع هنرمندان خراسان در سال 1380 به همت جمعی از هنرمندان مطرح و با سابقه خراسانی با هدف همبستگی و همیاری اهالی فرهنگ و هنر خراسان و اعتلا و اشاعه فرهنگ غنی این خطه از کشور در تهران تشکیل شد و زنده‌یاد امیر قویدل رئیس هیئت مدیره این مجمع بود.