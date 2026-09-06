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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۳۰

وداع مردم خان‌ببین با شهید حامد اکاتی؛ شهر در سوگ فرزند شهید خود

وداع مردم خان‌ببین با شهید حامد اکاتی؛ شهر در سوگ فرزند شهید خود

خان ببین-مراسم وداع با پیکر مطهر ناوسروان شهید حامد اکاتی با حضور پرشور مردم، خانواده‌های شهدا و جمعی از مسئولان در شهر خان‌ببین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر مطهر ناوسروان شهید حامد اکاتی، از شهدای حمله اخیر، در شهر خان‌ببین شهرستان رامیان برگزار شد و مردم این شهر با حضور در این آیین، یاد و خاطره این شهید را گرامی داشتند.

در این مراسم که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد، حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهید حامد اکاتی، با پیکر مطهر این شهید والامقام وداع کردند.

شهید حامد اکاتی از اهالی منطقه فندرسک شهرستان رامیان بود که در جریان تجاوز اخیر به کشور به شهادت رسید.

مردم خان‌ببین در این آیین با حضور در کنار پیکر شهید، بار دیگر بر تداوم راه شهدا و پاسداری از آرمان‌های آنان تأکید کردند.

آیین وداع با این شهید والامقام در فضایی آکنده از حزن و اندوه برگزار شد و خانواده شهید و مردم منطقه با پیکر مطهر فرزند خود وداع کردند.

کد مطلب 6938565

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