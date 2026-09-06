  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۲۹

ادعای مقام آمریکایی: ایران حق حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز را ندارد

ادعای مقام آمریکایی: ایران حق حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز را ندارد

یک مقام کاخ سفید مدعی شد که ایران حق هدف قرار دادن کشتی‌ها در تنگه هرمز را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شبکه ان‌بی‌سی نیوز به نقل از یک مقام کاخ سفید که به منصب و نام وی اشاره نشده، گزارش داد و مدعی شد که ایران حق هدف قرار دادن کشتی‌ها در تنگه هرمز را ندارد.

این مقام آمریکایی بدون اشاره به حمله غیرقانونی کشور متبوعش به سه نفتکش ایرانی ادعا کرد: هرگاه تهران چنین اقدامی انجام دهد، با پیامدهایی روبه رو خواهد شد.

این مقام کاخ سفید به جزئیات درباره ماهیت این پیامدها هیچ اشاره‌ای نکرده است.

این اظهارات در حالی مطرح شده که در روزهای اخیر به علت حملات آمریکا به نفتکش‌های ایران، تنش‌ها در تنگه هرمز تشدید شده است.

کد مطلب 6938563

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      0 1
      پاسخ
      تا تعدادی ناوشکن آمریکایی غرق نشود کاخ سیاه واشنگتن ادب نخواهد شد.
    • بی نام IR ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      0 1
      پاسخ
      چاره ای نداریم جز هدف قرار دادن ناوهای آمریکا.... ناوهای امریکا را هدف قرار دهید ...
    • میر رضا نوادگان شاه شجاع الدین خورشید اتابکان لر IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      0 0
      پاسخ
      چطور دزدی دریایی وراهزنان در یایی قانونی هست اما تجاوز به حریم کشوری کهن چند دهزار ساله غیر قانونی هست . کجای دنیا گفته شده بایستید تا مشتی دزد وغارتگر به مملکت شما وارد شوند بسوزانند وبکسند وغارت کنند وتو حق دفاع از خود نداشته باش . که اگر دفاع کردی تو قانون شکنی . واقعا ادبیات سخی وشقی دشمن اینگونه هست تف به شرف صهیونیست تف به شرف غربی‌های دزد راهزن. به یاد داشته باشید که پایان عمر کثیف راهزنان دریا و خشکی رسیده است . وشما آمریکا انگلیسیها زیر چرخ ملتهای عالم نابود خواهید شد ان شا الله
    • علیزاده IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      0 0
      پاسخ
      این کابوهای وحشی با کدام مجوزی به ما حمله کردند و رهبر و کودکان و مردم ما را کشتند و نابود کردند که الان دم از قانون می زنند؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها