به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شبکه انبیسی نیوز به نقل از یک مقام کاخ سفید که به منصب و نام وی اشاره نشده، گزارش داد و مدعی شد که ایران حق هدف قرار دادن کشتیها در تنگه هرمز را ندارد.
این مقام آمریکایی بدون اشاره به حمله غیرقانونی کشور متبوعش به سه نفتکش ایرانی ادعا کرد: هرگاه تهران چنین اقدامی انجام دهد، با پیامدهایی روبه رو خواهد شد.
این مقام کاخ سفید به جزئیات درباره ماهیت این پیامدها هیچ اشارهای نکرده است.
این اظهارات در حالی مطرح شده که در روزهای اخیر به علت حملات آمریکا به نفتکشهای ایران، تنشها در تنگه هرمز تشدید شده است.
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