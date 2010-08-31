به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت الاسلام ماشاالله اسماعیلی نیا ظهر سه شنبه در کلاس اخلاق سپاه امام صادق (ع) افزود: ماه رمضان، ماه تمرین مبارزه با هوای نفس و فرصت مناسبی برای تزکیه و پرورش روح است .

وی با اشاره به اینکه انسان در سالم سازی جسم خود در بسیاری از آشامیدنی ها و خوردنی ها پرهیز می کند، گفت: در عالم معنویت و روحانیت نیز باید از بسیاری از مسائلی که به روح انسان ضرر می رساند، پرهیز کرد .

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه انجام گناه، روح آدمی را مسموم ساخته و به تدریج آن را از بین می برد، خاطرنشان کرد: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای تزکیه نفس و پرورش روح است زیرا این ماه، ماه تمرین مبارزه با هواهای نفسانی است .

وی تصریح کرد: مبارزه اولیه مخالفت با خواسته های نفس، سخت است زیرا نفس انسان، آدمی را به انجام گناه و معصیت تحریک و حریص می کند اما با گذشت زمان و ممارست به ترک گناه انجام این مبارزه آسان خواهد گشت .