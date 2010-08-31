به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت الاسلام ماشاالله اسماعیلی نیا ظهر سه شنبه در کلاس اخلاق سپاه امام صادق (ع) افزود: ماه رمضان، ماه تمرین مبارزه با هوای نفس و فرصت مناسبی برای تزکیه و پرورش روح است.
وی با اشاره به اینکه انسان در سالم سازی جسم خود در بسیاری از آشامیدنی ها و خوردنی ها پرهیز می کند، گفت: در عالم معنویت و روحانیت نیز باید از بسیاری از مسائلی که به روح انسان ضرر می رساند، پرهیز کرد.
مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه انجام گناه، روح آدمی را مسموم ساخته و به تدریج آن را از بین می برد، خاطرنشان کرد: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای تزکیه نفس و پرورش روح است زیرا این ماه، ماه تمرین مبارزه با هواهای نفسانی است.
وی تصریح کرد: مبارزه اولیه مخالفت با خواسته های نفس، سخت است زیرا نفس انسان، آدمی را به انجام گناه و معصیت تحریک و حریص می کند اما با گذشت زمان و ممارست به ترک گناه انجام این مبارزه آسان خواهد گشت.
اسماعیلی نیا افزود: در دین مبین اسلام آنچه که به ما ارزش می دهد، معرفت و شناخت است و اعمال ما اگر با شناخت و معرفت همراه شود از ارزش والایی برخوردار خواهد بود.
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