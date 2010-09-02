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۱۱ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۳۶

نتایج اولیه داوری همایش "اسناد دفاع‌مقدس" اعلام شد

نتایج اولیه داوری همایش "اسناد دفاع‌مقدس" اعلام شد

نتایج اولیه داوری پنجمین همایش پژوهشی "اسناد دفاع‌مقدس" اعلام و به نویسندگان فرصت داده شد تا مقالات خود را براساس نظر داوران اصلاح کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام اشکالات مقالات از سوی هیئت علمی همایش، نویسندگان آثار ارسالی فرصت خواهند داشت با تصحیح مقاله و ارسال مجدد آن تا نیمه شهریور 89 نسبت به تامین نظر هیئت داوران اقدام کنند.

هر چند این اقدام، در جریان داوری همایش‌های علمی چندان متداول نبوده و صرف بررسی اثر موجود، ملاک پذیرش یا عدم پذیرش مقاله است اما دبیرخانه همایش پژوهشی اسناد دفاع‌مقدس، با هدف ایجاد فرصت تازه برای شرکت‌کنندگان و ارتقای سطح علمی همایش، نظرات هیئت داوران را به نویسندگان مقالات، منعکس کرده است.
 
بیش از 60 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده و مورد داوری قرار گرفته‌اند.
 
پنجمین همایش پژوهشی "اسناد دفاع‌مقدس"، 27 و 28 شهریور 89 به همت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع‌مقدس و با همکاری  این سازمان‌ها و نهادها در ساختمان گنجینه اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی  برگزار می‌شود: حوزه‌هنری، سازمان تحقیقات و مطالعات مرکز اسناد و گنجینه نظامی، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مرکز بررسی اسناد تاریخی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس، ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت امورخارجه، وزارت کشور، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، دفتر امور ایثارگران قوه قضائیه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز پژوهش و اسناد نهاد ریاست جمهوری و اداره کل آرشیوها و کتابخانه‌های صداوسیما.  
کد مطلب 1144076

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