به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام اشکالات مقالات از سوی هیئت علمی همایش، نویسندگان آثار ارسالی فرصت خواهند داشت با تصحیح مقاله و ارسال مجدد آن تا نیمه شهریور 89 نسبت به تامین نظر هیئت داوران اقدام کنند.

هر چند این اقدام، در جریان داوری همایش‌های علمی چندان متداول نبوده و صرف بررسی اثر موجود، ملاک پذیرش یا عدم پذیرش مقاله است اما دبیرخانه همایش پژوهشی اسناد دفاع‌مقدس، با هدف ایجاد فرصت تازه برای شرکت‌کنندگان و ارتقای سطح علمی همایش، نظرات هیئت داوران را به نویسندگان مقالات، منعکس کرده است.

بیش از 60 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده و مورد داوری قرار گرفته‌اند.

پنجمین همایش پژوهشی "اسناد دفاع‌مقدس"، 27 و 28 شهریور 89 به همت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع‌مقدس و با همکاری این سازمان‌ها و نهادها در ساختمان گنجینه اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می‌شود: حوزه‌هنری، سازمان تحقیقات و مطالعات مرکز اسناد و گنجینه نظامی، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مرکز بررسی اسناد تاریخی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس، ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت امورخارجه، وزارت کشور، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، دفتر امور ایثارگران قوه قضائیه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز پژوهش و اسناد نهاد ریاست جمهوری و اداره کل آرشیوها و کتابخانه‌های صداوسیما.