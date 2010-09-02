کاخ گلستان میزبان صنایع دستی کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نصرت الله سپهر صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: هنرمندان بسیاری در سطح استان داریم که در تلاشیم تا آثار ارزشمند آنها را بهتر به جامعه بشناسانیم.

وی ادامه داد: به همین منظور در نمایشگاه صنایع دستی که در کاخ گلستان تهران برگزار شد، هنرمند زین الدینی در رشته های نازک کاری چوب، حجم سازی، حکاکی و هنرمند کامران امیریان در رشته معرق آیینه از کرمانشاه به این نمایشگاه اعزام شدند تا آثار ارزشمند خود را به معرض دید و قضاوت بازدیدکنندگان قرار دهند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بسیاری از گردشگران آثار برجسته هنرمندان کرمانشاهی را مورد بازدید قرار دادند که تاثیر بسیار مطلوبی در معرفی هنرهای سنتی و صنایع دستی کرمانشاه داشت.