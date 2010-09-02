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۱۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۰۴

کاخ گلستان میزبان صنایع دستی کرمانشاه شد

کاخ گلستان میزبان صنایع دستی کرمانشاه شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، گفت: هنرمندان صنایع دستی استان کرمانشاه در کاخ گلستان آثار ارزشمند خود را به نمایش گذاشتند که مورد استقبال گردشگران قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نصرت الله سپهر صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: هنرمندان بسیاری در سطح استان داریم که در تلاشیم تا آثار ارزشمند آنها را بهتر به جامعه بشناسانیم.

وی ادامه داد: به همین منظور در نمایشگاه صنایع دستی که در کاخ گلستان تهران برگزار شد، هنرمند زین الدینی در رشته های نازک کاری چوب، حجم سازی، حکاکی و هنرمند کامران امیریان در رشته معرق آیینه از کرمانشاه به این نمایشگاه اعزام شدند تا آثار ارزشمند خود را به معرض دید و قضاوت بازدیدکنندگان قرار دهند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بسیاری از گردشگران آثار برجسته هنرمندان کرمانشاهی را مورد بازدید قرار دادند که تاثیر بسیار مطلوبی در معرفی هنرهای سنتی و صنایع دستی کرمانشاه داشت.

کد مطلب 1144298

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