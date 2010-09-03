به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شورای اصناف کشور با اشاره به تعاملات گسترده اصناف با دولت طی 25 سال گذشته، عنوان کرد: مالیات بر ارزش افزوده، قانونی است که مجلس به تصویب رسانده و اصناف و مردم موظف به اجرای آن هستدن.

قاسم نوده فراهانی افزود: در حال حاضر اصناف آمادگی کامل برای اجرای این قانون را دارند چرا که در هر مرحله، آن دسته از اصناف که به این نظام مالیاتی می پیوندند، آموزش های لازم را طی می کنند و توقع ما از مردم هم این است که اصناف و دولت را در اجرای مطلوب این قانون یاری کنند.

وی با بیان اینکه روسای اتحادیه ها و مجامع امور صنفی هر سال به مدت سه الی چهار ماه کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی می شوند، گفت: کلیه روسای اتحادیه ها و مسئولان مجامع امور صنفی متعهد شده اند که اعضای زیر مجموعه خود را تشویق به پرداخت مالیات کنند و در حقیقت این کار جزو شرح وظایف آنهاست؛ یعنی از پیش از شروع تیر ماه، تا زمان ارائه اظهارنامه ها در تیر ماه و پرداخت 40 درصد مالیات نقدی و تا زمانیکه اقساط مالیات پرداخت می گردد ما در خدمت دولت و کشور هستیم.

رئیس شورای اصناف کشور عنوان کرد: اتفاقاتی که در سال 87 رخ داد در اصل نباید می افتاد، در مهر ماه 87، مردم آمادگی پرداخت این مالیات را نداشتند. اما پس از آن با ارائه آموزش های لازم و اطلاع رسانی ها موثر توسط سازمان امور مالیاتی کشور و اصناف این قانون به نحو مطلوبی در حال اجراست و صاحبان مشاغل بند (الف) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال 88 در حال اجرای این قانون هستند و از مهر ماه سال جاری نیز گروهی از صاحبان شاغل بند (ب) به این قانون خواهند پیوست.

نوده فراهانی از اتحادیه های طلا و جواهر، آهن آلات، تالارهای پذیرایی و رستوران ها، صاحبان متل ها و هتل های یک و دو ستاره و هتل آپارتمان، صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو و بنگاه معاملات املاک، چایخانه داران، صاحبان دفاتر رسمی، صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی، صاحبان سینماها و دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر دولت الکترونیک، به عنوان اتحادیه هایی نام برد که از ابتدای مهر ماه سال جاری آمادگی کامل به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دارند.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن آلات و فولاد نیز ضمن اعلام آمادگی اعضای این اتحادیه برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهر ماه، عنوان کرد: مالیات بر ارزش افزوده قانونی است که وضع شده و همه موظف به اجرای آن هستیم ولیبرای اینکه بتوانیم دقیقا مطابق با روح این قانون پیش ببریم باید مشکلات باقیمانده از جمله تهیه نرم افزارهای لازم مرتع گردد.

محمد آزاد، با اشاره به نشست هفته آینده با معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرد: بنده به همراه هیئت مدیره اتحادیه آهن و فولاد در این نشست سعی خواهیم کرد راهکارهای موجود را بررسیکنیم تا دراین فرصت باقیمانده تا مهر ماه، سازوکارهای لازم را فراهم کنیم تا از ابتدای مهر ماه این قانون به نحو احسن اجرا شود.

وی همچنین از وصول 2000 جزوه آموزشی مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: این جزوه ها در اختیار اعضای اتحادیه قرار گرفته وا میدواریم در این فرصت باقیمانده، اطلاع رسانی بیشتری از سوی رسانه ها برای آگاهی هر چه بیشتر مردم صورت گیرد، چرا که مردم به عنوان مصرف کننده باید این مالیات را بپردازد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر نیز، با اشاره به تعاملات و توافقات خوب این اتحادیه با سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: هدف ما اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است. درو اقع هر قانوین که توسط مجلس تصویب می شود باید اجرا شود و اعضای این اتحادیه از آمادگی خوبی برای اجرای این قانون از ابتدای مهر ماه برخوردارند.

محمد کشتی آرای، اظهار داشت: خوشبختانه نشست هایی که با مسئولان سازمان امور مالیاتی داشتیم بسیار اثر بخش و مثبت بود ودر این نشست ها موارد مبهم صنف طلا و جواهر مطرح شد و مسئولان سازمان این موارد را پذیرفتند و اجرای این قانون را به صنف خود ما واگذار کدرندک ه ما با تشکیل یک کارگروه بتوانیم این مسائل را اجرایی کنیم تا در زمان اجرا مشکلی وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: طی تماس هایی که از اقصی نقاط کشور داشته ام ثبت نام توسط اعضای این اتحادیه در اکثر نقاط کشور انجام گرفته و ما آمادگی کامل برای اجرای این قانون را از ابتدای مهر ماه را داریم.

کشتی آرای با اشاره به اطلاع رسانی موثر در خصوص اجرای این قانون گفت: در حال حاضر آگاهی مردم و اصناف از مالیات بر ارزش افزوده بیشتر شده که این امر به اجرای مطولب این قانون کمک شایانی می کند.

رئیس اتحادیه لوازم الکترونیک تهران نیز با اشاره به ضرورت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: این قانون در بسیاری از کشورهای دنیا به اجرا در آمده و آثار خوبی در اقتصاد این کشورها داشته و اصناف کشور هم باید از این قانون حمایت کنند، چرا که اجرای این قانون هم به نفع دولت و هم به نفع مردم است.

حسین درودیان با اشاره به تعامل و توافق هر ساله سازمان امور مالیاتی با اصناف کشور، عنوان کرد: این توافقها تا به امروز موفقیت آمیز بوده و حتی تمام مالیاتهایی که در سالهای 81 تا 83 دیر کرد داشتند پرداخت شدند و هم اکنون مالیاتها به روز پرداخت می شود و اصناف از نگرانی مربوط به بدهی مالیاتی و دیرکردهای درآمده اند.

وی با اعلام آمادگی این اتحادیه برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهر ماه، گفت : اصناف و اتحادیه های کشور همواره پشتیبانی دولت بوده اند چه در زمان انقلاب، چه در زمان جنگ و چه بعد از جنگ و اینها حاصل تعامل خوب دولت با اصناف در طی این سالها بوده است.

رئیس اتحادیه صنف پوشاک تهران نیز با بیان اینکه تمام صفوف آمادگی پرداخت مالیات را دارند، عنوان کرد: پرداخت مالیات یک وظیفه و تکلیف است و ما از دولت همواره با قدرت حمایت کرده ایم.

ابوالقاسم شیرازی خاطر نشان کرد: این اتحادیه آمادگی پیوستن به قانون مالیات بر ارزش افزوده رادارد و از ابتدای مهر ماه شاهد اجرای این قانون در بخش شرکت های صنف پوشاک باشیم.

از مره ماه سال 87 تا کنون، سه مرحله فراخوان برای ثبت نام از مودیان مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (مشاغل بند "الف" ماده 95 قانون مالیات های مستقیم) صورت گرفته و از ابتدای مهر ماه سال جاری چهارمین مرحله ثبت نام از مودیان مشمول اجرای این قانون صورت گرفت و 12 گروه از مشاغل بند (ب) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم به این نظام مالیاتی خواهند پیوست.