کربلا اوج ولایت پذیری در تاریخ اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌‌الاسلام علیرضا پناهیان در هفدهمین نشست از دوره دوم سلسله نشستهای عاشوراپژوهی، چهل منزل تا اربعین با عنوان «حقیقت عاشورا» که به همت مرکز مطالعات راهبردی خیمه در ساختمان انجمن‌های علمی حوزه در قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه شهدای کربلا به اذن ولی خدا و برای دفاع از ولایت به شهادت رسیدند، ابراز داشت: حقیقت حماسه عاشورا برای یاران اباعبدالله الحسین(ع) دفاع از ولایت بود و شهدای کربلا شهدای راه ولی‌الله اعظم بودند.



این استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: شهدای کربلا دیگر شهدای راه ظلم ستیزی نبودند زیرا مبارزه با ظلم یزید به پایان رسیده است بلکه شهدای راه عزت بودند نه شهدای راه عزت خودشان زیرا آنها برای حفظ عزت ولی خدا جنگیدند.



وی با اشاره به اینکه بی‌تردید شهدای کربلا مستقیم فدای ولی‌الله شدند، خاطرنشان کرد: بی‌شک حماسه عاشورا بدون یاران اباعبدالله الحسین (ع) شکل کامل خودش را پیدا نمی‌کرد.



پناهیان اوج ولایت پذیری را در تاریخ اسلام در کربلا دانست و گفت: ما باید سطح تبلیغات خودمان را در خصوص کربلا عوض کنیم، اکنون شهادت در کار نیست و ما در اوج امنیت و عزت هستیم، درسی که اکنون باید از عاشورا بگیریم این است که آن گونه‌ای که شهدای کربلا ولایت مدار بودند ما ولایت مدار باشیم.



وی خاطرنشان کرد: حتی در رجزهای شهدای کربلا حمایت از حسین (ع) به عنوان حمایت از دین مطرح می‌شود، صحنه عاشورا صحنه ولایت مداری است صحنه‌ای که همه فدای ولی خدا شوند.



این استاد حوزه و دانشگاه گفت: آیا این قدر که امروز عاشورا با حماسه، عزت، ظلم ستیزی و ... پیوند دارد در بین مردم عاشورایی ما، به ولایت مداری شهرت دارد و لازم است کاری کنیم که تا می‌گوییم عاشورا مردم به یاد ولایت مداری بیفتند.



امام زمان 313 نفر عاشورایی می‌خواهد



وی با بیان اینکه هرچند اباعبدالله (ع) از شهدای کربلا امر را برداشتند اما آنها ماندند، تصریح کرد: حقیقت عاشورا اوج ولایتمداری است که در این باره سند‌های و بیانهای متفاوتی وجود دارد.



پناهیان در ادامه با اشاره به اینکه یاران امام زمان 313 نفر هستند، خاطرنشان کرد: امام زمان 313 نفر عاشورایی می‌خواهد و عاشورایی یعنی کسی که در ولی خدا ذوب شده است.



اسلام توسط شهادت امام حسین(ع) بیمه شد



وی در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: بی‌شک معارفی که در زندگی ائمه جاری است یکی از دو ثقلی است که خداوند متعال توسط پیامبر اسلام (ص) در بین ما به ودیعه نهاده است.



وی خاطرنشان کرد: عترت فقط کلمات ائمه معصومین (ع) نیست بلکه رفتار، منش و سیره امامان بزرگوار نیز برای ما درس آموز است که مسیر حرکت تاریخ را تغییر داده است.



این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه باید کلمات ائمه را بفهمیم و اجرا کنیم، افزود: تا این کار را نکنیم فایده‌ای از کلمات ائمه در زندگی ما مترتب نمی‌شود ولی آنجا که ائمه عملی انجام دادند با عمل خود عملا مسیر حرکت تاریخ را تغییر دادند.



وی ابراز داشت: کلمات ائمه، تفسیر رفتارشان و رفتارشان تفسیر گفتارشان است و این منبع و ذخیره بسیار غنی برای معرفت و کمال در اختیار ما قرار دارد.



پناهیان با بیان اینکه ‌در بین اعمال ائمه بی‌تردید مهمترین عملی که از زند گی چهارده معصوم شاهد بودیم قیام اباعبدالله(ع) است، تصریح کرد: این قیام را از چند جهت می‌توان مهمترین عمل تلقی کرد یکی به این دلیل که اساسا شهادت مهمترین عمل است و عالیترین نوع شهادت اباعبدالله(ع) است که به اذن خدا صورت گرفت.



وی با اشاره به اینکه تمام اسلام وابسته به شهادت امام حسین (ع) بود و با این شهادت اسلام بیمه شد، گفت: پس از شهادت امام حسین(ع)، تا ظهور و پس از آن نیاز به بیمه کردن اسلام نبوده است و هر اقدامی که پس از آن شده تنها در جهت تقویت و تکامل بوده است.



این استاد حوزه و دانشگاه همچنین با بیان اینکه نحوه شهادت اباعبدالله (ع) نشان می‌دهد که آن حضرت اذن ویژه‌ای از پروردگار دریافت کردند، ‌ابراز داشت: اباعبدلله (ع) حقیقت محبت اهل بیت (ع) عصمت و طهارت را به معرض نمایش گذاشت.



وی در ادامه تأکید کرد: طبیعتا اینچنین ذخیره بسیار غنی‌ به این سادگی قابل استحصال و درک نیست و هرچقدر پژوهش و تحقیق در مورد آن انجام شود باز هم جای کار بیشتر وجود دارد.



حقیقت قیام امام حسین (ع) امر به معروف و نهی از منکر است



وی با اشاره اینکه شهید مطهری نخسیتن بار حماسه اباعبدالله(ع) را به صورت عنصر امر به معروف و نهی‌از منکر در جامعه ما مطرح کرد، اظهار داشت: زمانی که بعضی‌ها می‌خواستند عاشورا را در حد یک رابطه عاطفی با اباعبدالله نزول دهند آن را غیرانقلابی کنند شهید مطهری با بیان عنصر امر به معروف و نهی از منکر عاشورای انقلابی را به ما هدیه داد.



این استاد حوزه و دانشگاه امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یکی از عناصر کلیدی قیام اباعبدالله(ع) ذکر کرد و گفت: شاید اگر بخواهیم حقیقت قیام اباعبدالله(ع) را با یک تعبیر نامگذاری کنیم همانا امر به معروف و نهی از منکر است.



وی با بیان اینکه باید بین قیام اباعبدالله(ع) و حماسه عاشورا تفاوت قائل شویم، افزود: قیام اباعبدالله(ع) و حماسه عاشورا دو مرحله به هم پیوسته است که مجموع آنرا می‌توان قیام اباعبدالله یا حماسه اباعبدالله نامید.



پناهیان با تأکید بر اینکه باید از قیام تا حماسه محلی که از یک مرحله به مرحله دیگر انتقال صورت می‌گیرد دقت کنیم،‌ تصریح کرد: در مرحله اول امام علیه یزید قیام کرد و یاران نیز همراه آن حضرت شدند، اتمام حجت صورت گرفت و قیام امر به معروف و نهی از منکری علیه یزید آغاز شد.



وی با بیان اینکه امام حسین(ع) شب عاشورا به نوعی پایان بخش اول قیام را اعلام کردند، خاطرنشان کرد: اباعبدالله(ع) شب عاشورا سخنان تاریخی عجیبی بیان کردند و خطاب به یارانشان فرمودند که من بیعت را از شما برداشتم و از شما راضی هستم کار شما اینجا به پایان رسیده است من را می‌کشند شما بروید.



این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه شعار اصلی عاشورا را هیهات من الذله دانست و گفت: مرحله دوم قیام درگیری برای سرنگونی یزید و نجات امت اسلام نیست بلکه این مرحله دفاع جانانه، عزتمندانه، سلحشورانه و پرحماسه برای حفظ عزت است.



وی با بیان اینکه حفظ عزت توسط امام حسین(ع) به قیمت شهادت خود و فرزندان و یارانش و اسیرشدن اهل بیتش انجامید، در اهمیت حفظ عزت امام گفت: حفظ عزت یک امام در موقعیت خطیر مساوی با حفظ اصل اسلام است.



پناهیان در پایان تأکید کرد: شهدا شب عاشورا تمنا کردند پای رکاب اباعبدالله(ع) به شهادت برسند فقط برای اینکه شهادت امام حسین(ع) را چند لحظه به تعویق بیندازند زیرا نمی‌توانستند تحمل کنند که آنها بمانند و ولی خدا به شهادت برسد.



در پایان این نشست حجت الاسلام مرتضی وافی، مدیر مرکز مطالعات راهبردی خیمه و دبیر شورایعالی فرهنگی مسجد مقدس جمکران با اهدا لوح سپاسی از خدمات حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان، خطیب برجسته و استاد حوزه و داشگاه تقدیر کرد.