تکرار دومی در پاراآسیایی دور از ذهن است/ ورود به حواشی والیبال نشسته

به گزارش خبرنگار مهر، غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، امروز (یکشنبه ۲۵ مرداد) در نشست خبری که در محل این کمیته برگزار شد، درباره آخرین وضعیت کاروان اعزامی به بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ و مسائل مربوط به ورزش پارالمپیکی توضیح داد و پاسخگوی پرسش نمایندگان رسانهها بود.
وی در آغاز نشست خبری گفت: بازیهای پاراآسیایی در ۱۸ رشته و ۵۰۷ ماده با حضور ۲۷۰۰ ورزشکار از ۴۴ کشور برگزار میشود. تعدد اماکن برای استقرار تیمها، از ویژگیهای این دوره بازیهاست، چرا که بازیها فاقد دهکده هستند. محل برگزاری مسابقات پراکنده است و این موضوع از حیث ایابوذهاب مشکلساز میشود.
وی با اشاره به تغییرات این دوره بازیها نسبت به دوره قبل گفت: در بازیهای پاراآسیایی ۳۷۸۰ ورزشکار شرکت داشتند، اما این دوره ۱۰۸۰ ورزشکار کمتر است. دوره قبل ۲۲ رشته حضور داشت، اما تعداد رشتهها در ناگویا به ۱۸ رشته کاهش یافته است. شطرنج و کانو از رشتههای حذفشده هستند که ما بیش از ۳۰ مدال در این دو رشته داشتیم.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک تأکید کرد: کاهش رشتهها و ورزشکاران کل بازیها، روی کمیت کاروان ایران هم تأثیر گذاشته است. در مجموع در ناگویا ۱۷۱ ورزشکار در ۱۵ رشته داریم. برای نخستین بار در پاراشمشیربازی با دو ورزشکار زن و مرد حضور داریم. در مجموع، ۱۸ ورزشکار زن و ۲۳ ورزشکار مرد نسبت به دوره قبل کمتر داریم.
کارگری ادامه داد: از مجموع ورزشکارانمان، حدود ۵۰ نفر ویلچری هستند که این کار را سنگینتر میکند. در تلاش هستیم با دو پرواز ورزشکاران را اعزام کنیم.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک با بیان اینکه تاکنون ۲۲۶ مرحله اردوی آمادهسازی برای ورزشکاران رشتههای مختلف برگزار شده است، یادآور شد که کاروان ایران با سرپرستی محمد پولادگر در این دوره بازیها شرکت میکند.
کارگری خاطرنشان کرد: کاروان ایران برای این دوره بازیها باید متفاوت از ادوار دیگر باشد. این نگاه وزیر هم است، چرا که این کاروان، کاروان ۶ ماه پیش نیست. اگر کاروان از نظر اخلاق حرفهای و انقلابی بودن مانند هانگژو باشد، عقب هستیم. هانگژو برای چهار سال قبل بود. ما با شرایط اخیر تبدیل به ابرقدرت شدهایم، ابرقدرت دنیا را شکست دادیم. مردم ایران، مردم ۶ ماه پیش نیستند. این را ما نمیگوییم، مجموعه فرهنگی دنیا روی این موضوع تأکید دارند و میخواهند بررسی کنند که اینجا چه فرهنگی است که مردم اینگونه هستند.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک تأکید کرد: در این کاروان سه رویکرد مبنای کارمان است؛ اول، محور مظلومیت ایران که اوجش مدرسه میناب است. دوم، محور ابرقدرتی ایران مورد نظر است و اینکه همزمان آمریکا، اسرائیل و چند کشور دیگر با ما جنگ داشتند. محور سوم، محور فرهنگ غنی ایران است.
وی افزود: حتی در طراحی لباس کاروان ایران این سه محور مورد نظر هستند و در نام و شعار کاروان هم این رویکردها مدنظر قرار گرفتهاند.
غفور کارگری در ادامه پاسخگوی پرسش نمایندگان رسانهها بود.
وی در آغاز این بخش به شعار و نام کاروان ایران اشاره کرد و گفت: کاروان ورزش ایران با نام «جان فدای ایران قوی» و شعار «به یاد کودکان هیروشیما، غزه و میناب» در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ شرکت میکند.
کارگری تأکید کرد: آنا جهانگرد، دختر ۹ ساله و از جانبازان مدرسه شجره طیبه، به عنوان سرپرست معنوی، کاروان ایران را در بازیهای پاراآسیایی همراهی میکند.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک همچنین درباره حواشی اخیر والیبال نشسته گفت: من آن را حاشیه خیلی جدی حساب نمیکنم. نظراتی وجود دارد و فدراسیون هم در حال مدیریت است و مشکلی برای تیم نیست و نخواهد بود. تیم والیبال نشسته، یک تیم قدرتمند در سطح جهان است و نتیجه مطلوب را در ناگویا میگیرد. در خصوص علیپوریان هم مصاحبهاش را خواندم و از امروز ورود بیشتری میکنم تا این مسئله برطرف شود.
وی در رابطه با پاداش مدالآوران گفت: پاداش ورزشکاران پارالمپیکی نباید کمتر از المپیکیها باشد. بنابراین مدالآوران طلا، نقره و برنز بازیهای پاراآسیایی، همچون بازیهای آسیایی، به ترتیب ۳ میلیارد، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دریافت میکنند.
وی با اشاره به اینکه بعضاً ورزشکاران بیش از یک مدال دریافت میکنند، ادامه داد: در رشته پارادوومیدانی این امکان وجود دارد. به تعداد مدالها و به تناسب رنگ آن، پاداش پرداخت میشود. اگر ورزشکاری ۳ طلا دریافت کند، ۹ میلیارد تومان پاداش میگیرد.
کارگری تأکید کرد: پاداش عملکردی هم خواهیم داشت؛ اخلاق حرفهای، کمک به تیم و رعایت محورهای فرهنگی، معیارهای پرداخت پاداش در این زمینه هستند.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک تصریح کرد: سرمربیان هم معادل ورزشکاران پاداش میگیرند. مربیان شهرستانها نیز پاداش دریافت میکنند. اگر مربی بیش از ۶ ماه ورزشکاری را تمرین داده باشد و آن ورزشکار مدال طلا بگیرد، ۹۰ درصد پاداش را پرداخت خواهیم کرد.
وی در واکنش به پرسش خبرنگار مهر که درباره پرچمدار کاروان ایران مطرح شد، تأکید کرد: هنوز به جمعبندی نرسیدهایم. تصمیمگیری در این زمینه هم بر اساس سه رویکرد مورد نظر است. در کل در تصمیمگیری عجلهای نداریم. هرچه به زمان بازیها نزدیکتر شویم، بهتر دیده میشود.
کارگری همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره ساره جوانمردی مبنی بر اینکه «آیا اعزام وی به ناگویا با شرایط خاص انجام میشود؟»، گفت: ساره جوانمردی پرافتخارترین ورزشکار تاریخ است. ورزشکار تا ایران است، همانند دورههای قبل ویژگی منحصربهفرد دارد و نگاه حمایتی و خاص خواهیم داشت.
کارگری از حمایتهای مالی وزیر ورزش کمال تشکر را داشت و گفت: نگاه او به ورزشهای پارالمپیکی خاص است و حمایتهایش هم ارزشمند است. اینکه زمین شیرودی را در اختیار پارادوومیدانی قرار میدهند، یعنی حمایت.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک در رابطه با پیشبینی مدالآوری و جایگاه کاروان ایران در ناگویا گفت: در هانگژو ۴۴ طلا، ۴۳ نقره و ۴۰ برنز گرفتیم و بالاتر از ژاپن دوم شدیم. الان ۶ طلای ما به خاطر حذف دو رشته از دست رفته است. بنابراین روی کاغذ ژاپن با ۴۳ طلا دوم و ایران با ۳۶ طلا سوم است. با این شرایط، دوم شدن یعنی کارستان. اگر دوم شویم، باید جشن بگیریم. دوم شدن دور از ذهن است.
کارگری ادامه داد: برخی کشورها بهشدت روی زیربنایی در حال کار هستند و برخی روشها را ما نمیتوانیم انجام دهیم. ازبکستان تمام انرژی را روی ۶ رشته گذاشته و همه ورزشکارانش را به اندازه طلا یا نزدیک آن آماده میکند. هند زیربناییتر از ازبکها کار میکند و قزاقستان مسیر ازبکستان را طی میکند. هرچه عرصه رقابتی در آسیا بیشتر شود، ما برای رقابتهای جهانی آمادهتر میشویم. برای ناگویا باید شرایط جنگ را در نظر داشت و اینکه برخی اعزامها لغو شد و بازی تدارکاتی نداشتیم. البته اقداماتی داشتیم که خود را به رقبا نزدیکتر کنیم یا عقب نیفتیم.
وی درباره عدم اعزام تیم گلبال زنان گفت: اگر این تیم چهارم میشد، حتماً اعزام میشد. نگاه من به بانوان خاص است. در اعزامها اگر قرار بر امتیاز باشد، به زنان بیشتر امتیاز میدادیم. گلبال زنان بعد از هانگژو اردو و اعزام نداشته است. علاوه بر نگاه فنی، باز جلسه گذاشتیم با رویکرد مثبت، اما برآورد ششمی بود.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک درباره انتخابات این کمیته و اینکه «پیشنهاد وزارت ورزش مبنی بر برگزاری انتخابات طبق طرح کمیته ملی المپیک و دو ساله بودن صحت دارد؟»، گفت: این موضوع مطرح شده است. در جلسه هیئترئیسه مطرح و بررسی شد. در نشست امروز با وزیر ورزش هم مطرح شد. قبل از انتخابات آذر تعیین تکلیف میشود.
کارگری درباره تمهیدات مورد نظر برای حضور در بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۸ گفت: شرایطی که برای فوتبال پیش آمد، برای المپیک و پارالمپیک پیش نمیآید. دشمن قطعاً از سخت کردن شرایط برای ما کوتاهی نمیکند، اما المپیک و پارالمپیک منشور دارند و اجرای آن لازم است. در خصوص حوزه پارالمپیک، با توجه به شرایط جسمی ورزشکارانمان، اگر آنها عقل کنند، به چنین اشتباهی مرتکب نمیشوند. IPC موظف به حمایت از ورزشکارانش است. در کل، تمهیدات جهانی بر این است که ورزشکاران بر اساس سهمیه در بازیها شرکت داده شوند.
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