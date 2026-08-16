به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، پویش بین‌المللی عکس و فیلم «طلوع ماه» به همت انجمن سینمای جوانان ایران و با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با هدف ثبت و ماندگار کردن جلوه‌های مردمی، تاریخی و بین‌المللی آئین‌های وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و روایت تصویری این رویداد برگزار شد.

این پویش با تأکید بر ظرفیت‌های تلفن همراه در تولید آثار فرهنگی و هنری، در ۲ بخش اصلی فیلم و عکس برگزار شد و هنرمندان و علاقه‌مندان حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای سراسر کشور امکان حضور در آن را داشتند. بخش فیلم شامل آثار کوتاه داستانی، مستند و نماهنگ و بخش عکس نیز شامل ۲ بخش تک‌عکس و مجموعه‌عکس بود.

در مجموع ۷۵۹ اثر به دبیرخانه پویش رسید که از این تعداد، ۹۹ اثر در بخش فیلم و ۶۶۰ اثر در بخش عکس ثبت شد. آثار بخش عکس شامل ۳۶۴ تک‌عکس و ۲۹۶ اثر در قالب ۵۳ مجموعه‌عکس بود.

در بخش فیلم، منوچهر محمدی، محمدرضا خردمندان و حسین دارابی، انتخاب و داوری آثار را بر عهده داشتند؛ همچنین حافظ احمدی، سیف‌الله صمدیان و عباس کوثری نیز اعضای هیئت انتخاب و داوری بخش عکس پویش «طلوع ماه» عهده‌دار بودند.

بر اساس فراخوان این رویداد، در بخش فیلم، جوایز بهترین فیلم داستانی، بهترین فیلم مستند، بهترین فیلم از نگاه هیئت داوران و بهترین نماهنگ اهدا خواهد شد و در بخش عکس نیز برگزیدگان تک‌عکس و مجموعه‌عکس مورد قدردانی قرار می‌گیرند.

آئین پایانی پویش عکس و فیلم «طلوع ماه» ساعت ۱۸ چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود و برگزیدگان نهایی این رویداد معرفی و تجلیل می‌شوند.