به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران که به سرپرستی مصطفی محمد نجار وزیر کشور به منظور بررسی وضعیت سیل زدگان پاکستانی عازم این کشور شده اند با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کردند .

در این دیدار وزیر کشور و نماینده ویژه مقام معظم رهبری ضمن ابلاغ پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهور به ملت و دولت پاکستان به علت تلفات سیل ویرانگر اخیر این کشور ، آمادگی بخشهای مختلف ایران را برای کمک به سیل زدگان پاکستانی اعلام کردند .

محمد نجار گفت: تاکنون 8 محموله به وزن 500 تن شامل چادر ، زیر انداز ، دارو و مواد غذایی و بهداشتی به پاکستان ارسال شده است و ارسال کمک ها و امداد رسانی از سوی ایران با قوت ادامه خواهد داشت .

نجار تصریح کرد : بعد از پیام مقام معظم رهبری برای کمک به سیل زدگان ، ملت ایران این امر را وظیفه شرعی و دینی خود دانسته و اهتمام بیشتری در کمک رسانی به سیل زدگان پاکستانی داشته اند .

حجت الاسلام رحیمیان ، نماینده ویژه مقام معظم رهبری نیز ضمن تقدیم پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص کمک امت مسلمان جهان به سیل زدگان پاکستانی به یوسف رضا گیلانی نخست وزیر این کشور تاکید کرد : مقام معظم رهبری توجه ویژه ای به مسلمانان پاکستان دارد .

نخست وزیر پاکستان نیز در این دیدار با اشاره به آثار تخریبی گسترده سیل از تلاش های جمهوری اسلامی ایران از روزهای نخست وقوع سیل تقدیر و تشکر کرد و گفت: دولت و ملت پاکستان هرگز احساسات گرم و کمک های ایرانیان را فراموش نخواهند کرد.

گیلانی همچنین توجه مقام معظم رهبری و رئیس جمهور را به مساله سیل زدگان ستایش کرد و گفت: حس همدردی و محبت مقامات و مردم ایران همیشه برای دیگران الگو بوده است.

در پایان مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران و یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان بر همکاریهای همه جانبه دو کشور تاکید کردند.