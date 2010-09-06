خدایا گناهانم را ببخش

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعَل سَعْیی فیهِ مَشْکوراً

وذَنْبی فیهِ مَغْفوراً

وعَملی فیهِ مَقْبولاً

وعَیْبی فیهِ مَسْتوراً

یا أسْمَعِ السّامعین

خدایا قرار ده کوششم را در این ماه مورد سپاس و تقدیر

و گناهم را در آن آمرزیده

و عملم را در آن پذیرفته

و عیبم را در آن بپوشان

اى شنواترین شنوایان

پذیرش اعمالی که در این ماه داریم از سوی خداوند، بخشش گناهان، پوشیده ماندن معایب و ایرادهایی که داریم مواردی هستند که در روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان از خداوند متعال درخواست می کنیم .

بخشش گناهان

بخشیده شدن گناهان ریز و درشتی که آگاهانه و یا ناآگاهانه مرتکب شده ایم، زندگی دنیایی را برای ما سخت و ملال آور کرده و آخرت سخت و سنگینی را برایمان رقم می زنند.

برای خلاصی از رنجهای دنیوی و اخروی حاصل از گناهان خود باید خالصانه بخشش آنها را از باریتعالی را درخواست کنیم.

سوره انفال، آیه 29: یِا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ یَجْعَل لَّکُمْ فُرْقَانًا وَیُکَفِّرْ عَنکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ ؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید اگر از خدا پروا دارید براى شما [نیروى] تشخیص [حق از باطل] قرار مى‏دهد و گناهانتان را از شما مى‏زداید و شما را مى‏آمرزد و خدا داراى بخشش بزرگ است .

سوره آل عمران، آیه 16: الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ؛ همان کسانى که مى‏گویند پروردگارا ما ایمان آوردیم پس گناهان ما را بر ما ببخش و ما را از عذاب آتش نگاه دار .

سوره یونس، آیه 107: وَإِن یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ ؛ اگر خدا به تو زیانى برساند آن را برطرف‏کننده‏اى جز او نیست و اگر براى تو خیرى بخواهد بخشش او را ردکننده‏اى نیست آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد مى‏رساند و او آمرزنده مهربان است .