به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی عصر جمعه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد عملیاتی جمعیت هلال احمر استان در فاصله ۶ تا ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت، ۵۷ نفر در حوادث مختلف تحت تأثیر قرار گرفتند که نجاتگران هلالاحمر با حضور در صحنه، اقدامات لازم برای امدادرسانی به ۳۱ مصدوم حوادث را انجام دادند.
وی افزود: بیشترین مأموریتهای ثبتشده مربوط به حوادث ترافیکی با ۲۱ مورد بود و در کنار آن، ۲ مورد مفقودی، یک مورد حادثه جوی، یک مورد ریزش آوار، یک مورد حادثه در محیطهای آبی، ۲ مورد فوریت پزشکی و ۲ مورد مراجعه حضوری نیز به ثبت رسید. متأسفانه در مجموع این حوادث، ۷ نفر جان خود را از دست دادند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی با قدردانی از حضور مستمر نیروهای عملیاتی گفت: تیمهای امدادی جمعیت در سراسر استان بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به حوادث هستند و تلاش میکنند با حضور سریع و مؤثر، خدمات امدادی مورد نیاز حادثهدیدگان را در کوتاهترین زمان ارائه کنند.
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