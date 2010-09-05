به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت : بانک ژن آرتمیای دریاچه ارومیه به منظور جمع آوری و طبقه بندی آرتمیای موجود در آبهای شور منطقه غرب و آسیای میانه و ارزیابی و شناخت تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی گونه های آرتمیا تشکیل شده است که در نوع خود طرحی اساسی برای مقابله با بحرانهای زیست محیطی آرتمیا در ایران و آسیا به شمار می رود.

یوسف علی اسدپور با بیان اینکه تاکنون آرتمیاهای موجود در 10 استان کشور و چهار کشور آسیایی در این بانک ژن جمع آوری شده است اضافه کرد: آرتمیاهای موجود در استانهایی همچون آذربایجان غربی، فارس، اصفهان، گلستان، هرمزگان و خوزستان و کشورهای قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و عراق از جمله آرتمیاهای موجود در بانک ژن آرتمیای دریاچه ارومیه است.

وی خاطرنشان کرد: مراحل مطالعاتی این طرح از یک و نیم سال پیش و مراحل اجرایی آن از امسال آغاز شده است و در طول پنج سال آتی آرتمیاهای 17 استان کشور و مناطق غرب و آسیای میانه در آن جمع آوری خواهد شد.

آرتمیا تنها موجود زنده دریاچه ارومیه است که به دلیل شرایط نامطلوب به وجود آمده در این تالاب در حالت بحرانی قرار دارد.

