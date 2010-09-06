فروش ابتذال در پیاده روهای تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دستفروشان در حاشیه پیاده روهای هسته مرکزی این شهر به راحتی پیشنهاد سی دی مستهجن می دهند و با توجه به عکس های تحریک کننده ای که در سی دی ها طراحی شده است سعی می کنند نوجوانان و جوانان را به خرید این نوع فیلم ها ترغیب کنند.

یکی از این دستفروشان که خود را "علی" معرفی می کند، آزادانه و بدون هیچ دغدغه ای سی دی های مبتذل و مستهجن را می فروشد. او با نجوا در گوش رهگذران از آنان می خواهد که یکی از انواع فیلم های "ایرانی،‌ خارجی، ‌زیر 18 سال،‌ قدیمی و جدید" را از او خریداری کنند.

"امیر" دیگر دستفروشی است که در کنار بساط مربوط به فیلم های آموزشی، دو کیف در دستش گرفته و عابران پیاده را به خرید سی دی های داخل این کیف ها که سی دی های مستهجن و مبتذل را شامل می شود، تشویق می کند.

فروش فیلم های مستهجن و کمرنگ شدن ارزشها

برخی از کارشناسان تشدید فروش فیلم های مستهجن را تهدیدی برای امنیت اخلاقی و روانی جامعه می دانند و دلیل اصلی گرایش جوانان و نوجوانان و نیز رواج فروش این نوع فیلم ها را کمرنگ شدن ارزش ها در جامعه ارزیابی می کنند.

صالح قلی‌پور، روانشناس و مدرس دانشگاه با اشاره به کمرنگ شدن ارزش ها در ترویج فروش فیلم های مبتذل به خبرنگار مهر گفت: ترویج فروش این نوع از فیلم ها که افکار وعقاید جوانان را هدف قرار داده، ناشی از عدم پایبندی به اصول است.

وی با تشریح ویژگی نوجوانان و جوانان گفت: این دوران ویژگی های خاص خود را دارد که استقلال طلبی، هیجان خواهی، رسیدن به بلوغ سنی و تمایل نوجوانان به جنس مخالف از مهم ترین آنهاست و به دلیل محدودیت های موجود این فیلم ها برای ارضای نوجوانان و جوانان مورد استفاده قرار می گیرد.

این روانشناس، نوجوانان و جوانان را به دلیل ویژگی های خاص سنی و تقابلشان با جامعه در معرض خطر بحران هویت دانست و در خصوص پیامدهای روانی تماشای فیلم های مبتذل اظهار داشت: با تماشای این فیلم ها نوجوانان و جوانان به دلیل مشاهده تضادهای فرهنگی و نیاز های جنسی که در آن ها در حال شکل گیری است دچار سردرگمی، بحران هویت و گاه حتی معتاد به دیدن این نوع از فیلم ها می شوند.

قصور مجریان از اجرای قانون

محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس، قصور احتمالی مجریان از اجرای شایسته قوانین مصوب را عامل افزایش فروش فیلم های مستهجن دانست.

عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه باید اشکال های احتمالی را در اجرای قانون دید،‌ اظهار داشت: قصور احتمالی مجریان از اجرای شایسته قانون به بررسی دقیق نیاز دارد.

فرهنگی گفت: در مجلس هفتم قانون روشن و شفافی در خصوص نحوه برخورد با کسانی که در امور سمعی و بصری غیرمجاز فعالیت دارند تدوین و به تصویب رسید که مجازات متناسب نیز در آن پیش بینی شده است.

لزوم برخورد قاطع با متخلفان

سرهنگ رحمان ایمانی نژاد، ‌رئیس پلیس امنیت آذربایجان شرقی مشکل برچیده شدن دستفروش هایی که فیلم های مبتذل می فروشند را هرگز با نگاه ترحم آمیز دستگاه قضایی قابل حل و فصل ندانست.

این مقام مسئول در ناجای آذربایجان شرقی با بیان اینکه دلیل اصلی روی آوردن دستفروشان به عرضه فیلم های مستهجن بیکاری است از آنچه رویکرد توام با تسامح دستگاه قضایی با متخلفان خواند، انتقاد کرد.

وی گفت: برخورد شدید دستگاه قضایی با دستفروشان باعث خواهد شد این معضل اجتماعی به سرعت مرتفع شود.

ضرورت تشدید نظارت ها

در این میان برخی کارشناسان، عدم نظارت سازمان های مسئول را عامل افزایش فروش فیلم های مبتذل در سطح شهر تبریز ارزیابی می کنند؛ به اعتقاد آنان غفلت نهادهای نظارتی موجبات فروش گسترده فیلم های مستهجن را فراهم کرده است.

رئیس پلیس امنیت آذربایجان شرقی با اذعان به اینکه وجود دستفروشانی که در حاشیه پیاده روها فیلم های مبتذل می فروشند آزاردهنده است،‌ تصریح کرد: باید با برنامه ریزی اصولی، با قانون شکنان به شدت و با قاطعیت برخورد شود.

سرهنگ رحمان ایمانی نژاد در عین حال با ارائه آماری از عملکرد پلیس در برخورد با تولید و توزیع کنندگان سی دی های مستهجن در تبریز به خبرنگار مهر گفت:طی پنج ماه گذشته بالغ بر 50 هزار حلقه فیلم مستهجن،‌ مبتذل و غیرمجاز در این شهر کشف شده که تعداد معتنابهی از این تعداد مربوط به کشفیات پلیس از توزیع کنندگان حاشیه خیابان ها و پیاده روها بوده است.

وی فروش 250تومانی یک حلقه سی دی مستهجن در حالی که یک نرم افزار قرآنی شش تا هشت هزار تومان است را تعجب برانگیز خواند و با بیان اینکه عرضه این فیلم ها از صنوف، تقریباً به صفر رسیده است،‌ گفت: با این حال هنوز دستفروش هایی که تعداد آن ها به 25 نفر نمی رسد در پیاده روهای تبریز همچنان به فعالیت ادامه می دهند که اغلب در چهارراه شریعتی، ‌حوالی میدان ساعت،‌ و ‌حوالی باغ فجر این شهر پراکنده اند.

قائم مقام دادگستری کل آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر لزوم برخورد قاطع با متخلفان اظهار داشت: دستگاه قضایی، مجازات متناسب که در قانون پیش بینی شده را اعمال می کند اما افکار عمومی که دارای اعتقادات مذهبی قوی هستند، شاید انتظار داشته باشند که این مجازات ها شدیدتر از وضع فعلی باشد.

علی شیخ احمدی، مجازات پیش بینی شده در قانون برای توزیع کنندگان فیلم های مستهجن را حبس، شلاق،‌ جزای نقدی و مصادره وسایل مربوطه بیان کرد و به خبرنگار مهر گفت: با این وجود وضعیت فعلی، شایسته شهری مانند تبریز نیست.

وی مسئول برخورد با تولید و توزیع کنندگان فیلم های مستهجن را اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم قضایی اعلام کرد.

وظیفه ارشاد در جمع آوری فیلم های مبتذل

معاون سابق فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی درباره برخی اظهار نظرها که ضعف نظارت از سوی این اداره کل را عامل افزایش فروش فیلم های مستهجن می خوانند، به اینکه ارشاد ضابط قضایی نیست اشاره می کند و اعتقاد دارد که این مجموعه در جمع آوری فیلم های مبتذل وظیفه ای ندارد.

ناصر وحیدی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با این وجود و طبق قانون، نظارت بر تولید و توزیع سازمان یافته و یا سازماندهی نشده محصولات فرهنگی از وظایف ذاتی ارشاد است به این صورت که ضابطین قضایی بوسیله اماکن نیروی انتظامی محصولات غیرمجاز فرهنگی را جمع آوری کرده و در صورت نیاز از ارشاد اظهار نظر کارشناسی می خواهند که ارشاد آذربایجان شرقی نیز برای انجام شایسته این ماموریت یک نفر را در دستگاه قضایی استان مستقر کرده است تا به استعلام ها پاسخ داده و تعیین تکلیف شود.

وحیدی مهر تاکید کرد:ارشاد استان تا کنون تعامل خوبی با دستگاه قضایی داشته و آماده است این تعامل را بیش از گذشته ادامه دهد.

نقش خانواده ها در آگاه سازی جوانان

صالح قلی پور، روانشناس و مدرس دانشگاه در خصوص نقش خانواده ها در آگاه سازی نسل جدید و پیشگری از پیامدهای روانشناختی گفت: خانواده ها با برقراری ارتباط درست و منطقی با فرزندان خود و درک صحیح از نیازهای آنان می توانند از بار مشکلات بکاهند.

وی اظهار داشت: خانواده در شکل گیری فرهنگ های صحیح ایرانی و اسلامی و پیشگیری از بوجود آمدن خرده فرهنگ های نادرست غربی نقش بسزایی دارند.

وی افزود: ارضای نیازهای اصلی جوانان از طریق صحیح توسط خانواده ها می تواند عامل اصلی کاهش تقاضای آنان نسبت به فیلم های مبتذل باشد.

مجید محمودعلیلو مدیر گروه روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز هم نظارت بیشتر خانواده ها بر رفتار فرزندان را مورد تاکید قرار داد و افزود: خانواده ها بر اعمال و رفتار فرزندان خود اشراف کامل نداشته و فرزندان با در اختیار داشتن کامپیوتر به صورت مخفیانه فیلم های غیر مجاز را از طریق سی دی و یا دانلود از اینترنت تماشا می کنند.

این روانشناس نبود نظارت کافی را از سوی خانواده در نداشتن درک درست از معضل های ناشی از تماشای این نوع از فیلم ها دانست و گفت: کم توجهی خانواده ها و آشنایی زود به هنگام نوجوانان با مسائل جنسی که اغلب در بستر نا مناسب و به صورت مخفیانه اتفاق می افتد منجر به شکسته شدن مرزهای اخلاقی و ارزش ها در خانواده ها می شود.

به اعتقاد کارشناسان طی سالهای گذشته پدیده های مختلفی در حوزه آسیبهای اجتماعی بروز و ظهور کرده که نشاط و شادابی جامعه را تحت تاثیر قرار داده است لذا لازم است تا سازمانهای ذیربط بسط و گسترش روحیه شادابی،‌ نشاط، امیدواری، اعتماد اجتماعی،‌ تعمیق ارزشهای دینی و هنجارهای اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهند. ز سوی دیگر، باید خانواده ها به طور فعال وارد میدان شده و با آگاه سازی فرزندان‌ آنها را از آثار مخرب چنین محصولاتی که به اعتقاد کارشناسان شاید تبعاتی به مراتب بیشتر از یک جنگ فیزیکی داشته باشند مطلع نمایند ضمن اینکه حضور جدی رسانه ملی در این حوزه غیرقابل انکار است.

.................................................

گزارش: حامد عاطفی فر - یاسمین مولانا