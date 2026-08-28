به گزارش خبرگزاری مهر، «ماکسیم پروو»، وزیر امور خارجه بلژیک در گفتگو با شبکه یورونیوز، با تأکید بر مخالفت کشورش با مصادره دارایی‌های حاکمیتی روسیه، اعلام کرد که این اقدام می‌تواند اعتبار دیرینه بلژیک را به عنوان یک مرکز خدمات مالی جهانی به شدت آسیب بزند.

پروو با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از حدود ۲۰۰ میلیارد یورو دارایی مسدود شده روسیه در موسسه مالی «یوروکلیر» در بلژیک نگهداری می‌شود، تصریح کرد که نقض قوانین مالی اروپا، حتی در شرایط جنگی، پیامدهای ویرانگری برای اعتبار یورو به همراه خواهد داشت.

وی افزود: «به دلیل ریسک‌های حقوقی و مالی بسیار بالا، هیچ‌کدام از گزینه‌های پیشنهادی، از جمله انتقال دارایی‌ها به صندوق سرمایه‌گذاری، برای بلژیک قابل قبول نیست.»

در همین راستا، نخست‌وزیر بلژیک نیز پیش‌تر در نامه‌ای به کمیسیون اروپا تأکید کرده بود که بدون تضمین‌های محکم از سوی سایر اعضا، این کشور حاضر به پذیرش این طرح نیست.

از سوی دیگر، مسکو نیز این تلاش‌های اتحادیه اروپا را «سرقت دارایی‌های روسیه» خوانده و درباره پیامدهای حقوقی این اقدام هشدار داده است.