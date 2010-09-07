144 طرح تحقیقی کشاورزی در استان مرکزی در حال اجراست

حمید رضا میرداودی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: برای اجرای این طرحها دو میلیارد و 160 میلیون ریال اختصاص یافته که از آغاز سال تاکنون 34 طرح آن با 400 میلیون ریال انجام شده است.

وی گفت: این طرحها در زمینه تولید محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، آبزیان، منابع طبیعی و آبخیزداری است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی تحقیقات را رکن اصلی توسعه دانست و با تاکید بر نقش موثر آن در افزایش بهره وری از منابع و افزایش تولید محصولات کشاورزی گفت: طرحهای تحقیقاتی این مرکز برای ایجاد زمینه خودکفایی در توسعه محصولات غذایی، افزایش نرخ بهره وری ، مصرف بهینه سموم و کودهای شیمایی و رسیدن به امنیت غذایی اجرا می شود.

میرداودی افزود: در این مدت40 طرح تحقیقی در قالب مقالات علمی و ترویجی منتشر، 45 مقاله در همایش علمی ارائه و 41 طرح هم به صورت کارگاهِ انتقال یافته های تحقیقی ارائه شده است.

وی ارزش افزوده دستاوردهای تحقیقاتی این مرکز را 420 میلیارد ریال در بخش زراعت و باغبانی اعلام کرد و گفت: تولید 52 تن بذر پرورشی اصلاح شده ، حفظ ذخایر ژنتیکی لوبیا، گل و گیاه زینتی، تولید540 رقم جدید انار و 60 رقم جدید انجیر معرفی 100 رقم جدید از گل های داودی و جمع آوری و شناسایی 9 هزار و 700 گونه گیاهی از دیگر دستاوردهای تحقیقاتی پارسال و چند ماه اخیر استان است.